Sánchez y Feijóo se presentan sin apoyos ante el rey, que decidirá si activa la cuenta atrás para la repetición electoral

El presidente en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP, el más votado en las elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, acuden este martes al Palacio de la Zarzuela sin los apoyos necesarios para ser investidos por el Congreso de los Diputados. El jefe del Estado concluirá así la ronda de contactos con los grupos parlamentarios sin un candidato claro a quien designar para intentar encabezar el futuro Gobierno.

El PP "confía" en que Abascal "cumpla con su palabra" y apoye ante el rey una investidura de Feijóo

Felipe VI tendrá que decidir, por tanto, si activa la cuenta atrás para repetir elecciones, y a cuál de las dos opciones señala, o si da más tiempo a las negociaciones de los grupos. Tanto Sánchez como Feijóo han asegurado que su intención es postularse para la investidura. Pero este lunes, cuando el rey ha comenzado la ronda de contactos con los partidos minoritarios, las cuentas seguían sin salir.

El presidente en funciones parte con el problema de que algunos de sus posibles socios ni siquiera acuden a la cita con Felipe VI. ERC, Junts, EH Bildu y el BNG se ausentan históricamente de las reuniones con el rey, por lo que no pueden trasladar formalmente su posición. Algo que sí ha ocurrido con los potenciales apoyos de Feijóo. Este lunes confirmaron su apoyo al PP los representantes de UPN y Coalición Canaria, que cuentan con un diputado cada uno, insuficiente en cualquier caso para que a los populares les puedan cuadrar sumas de ningún tipo.

En cualquier caso, para una reelección de Pedro Sánchez las negociaciones entre el PSOE y los dos partidos independentistas catalanes están lejos de haber terminado. Ambos exigen a Sánchez un compromiso formal sobre una ley de amnistía que levante los castigos penales derivados del ‘procés’ y que van más allá de la situación de Carles Puigdemont. Se extienden a cientos de personas encausadas, o al borde de serlo, por participar en movilizaciones sociales antes, durante y después del 1-O.

Mientras, desde el PNV guardaron este lunes un escrupuloso silencio tras la cita en la Zarzuela. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, acudió a la ronda de contactos con el rey pero ni compareció ante los medios ni el partido emitió nota alguna que explicara qué había trasladado al jefe del Estado. En cualquier caso, la postura de los nacionalistas vascos es clara y la han explicitado de manera reiterada en público. En los días previos, dirigentes del PNV han señalado en múltiples ocasiones la imposibilidad de apoyar a Feijóo si va de la mano de Vox. En cuanto a las opciones de investir a Sánchez, Esteban dijo este lunes que es demasiado pronto para aclararlo. El portavoz nacionalista dejó entrever que podría haber una segunda ronda de consultas en el Palacio de Zarzuela sin encargo a ninguno de los candidatos en el corto plazo. Lo hizo antes de reunirse con Felipe VI.

Yolanda Díaz: “Feijóo está completamente aislado”

El turno de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue este lunes por la tarde. La vicepresidenta segunda en funciones trasladó al rey su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez y le expuso que, en su opinión, “Feijóo está completamente aislado” y que, por lo tanto, “solo es viable un Gobierno de coalición progresista”. En una comparecencia ante la prensa en el Congreso de los Diputados tras pasar por la Zarzuela, Díaz pidió que los partidos estén a la altura para dar respuesta a lo que votó la ciudadanía el 23 de julio en las generales.

“La gente ha votado bien, no se ha equivocado, era consciente de lo que estaba votando y deberíamos respetar el mandato de la ciudadanía, no se le puede hacer ir a una repetición electoral”, reclamó. Sobre el escenario de un posible intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz mostró su “respeto absoluto a la decisión que adopte el jefe del Estado, no como han hecho otras opciones políticas vulnerando el respeto institucional”. Sin embargo, la vicepresidenta concluyó que el interés del líder del PP por presentarse no tiene nada que ver con la gobernabilidad del país.

“Queda claro que el señor Feijóo está más solo que nunca, está completamente aislado y no tiene posibilidad alguna de conformar un gobierno porque no tiene ni números ni aliados”, dijo antes de añadir que, a su juicio, la intención del político gallego tiene únicamente que ver con su supervivencia política. “Un posible intento de investidura de Feijóo solo se debe a la profunda crisis del PP que se remonta desde los tiempos de Pablo Casado y de la que no se han recuperado. Solo esto explica una investidura de la que sabe que va a salir fracasado”.

Feijóo, en los 139 y sin hablar con Vox

Así las cosas, Sánchez podría contar, antes de su cita con el rey este martes al mediodía, como mucho con 152 votos favorables garantizados, aunque formaciones como EH Bildu ya han trasladado que puede contar sus votos y se da por supuesto que otras como el PNV o el BNG también están en disposición de hacerlo.

La incógnita son los números de Feijóo porque, de momento, no se han curado las heridas por la quiebra de la unidad de acción con Vox en el Congreso. El PP, por tanto, solo tiene asegurados 139 votos a favor: sus 137, más el de UPN y el de Coalición Canaria. Los foralistas navarros lo dejaron claro durante la campaña, y así se lo trasladó el lunes su líder, José Javier Esparza, al rey. Después lo ratificó en una rueda de prensa.

La diputada canaria Cristina Valido hizo lo propio. El PP ha asumido la llamada “agenda canaria”, las reivindicaciones puestas sobre la mesa por el partido nacionalista. Este martes, la secretaria general, Cuca Gamarra, firmará un compromiso junto al secretario de Organización de CC, David Toledo.

Valido afirmó que su voto podría ir también para el PSOE, siempre y cuando el partido de Sánchez asuma igualmente sus reivindicaciones, y si se transfieren unos 200 millones de euros comprometidos en la negociación de los Presupuestos Generales de este año y que, según la diputada, no han llegado a las islas.

Los votos que todavía no tiene atados Feijóo, pese a presumir de ellos en público desde hace días, son los de Vox. Y, sin ellos, el líder del PP no solo está lejos de la mayoría necesaria para ser investido, sino muy por detrás de Sánchez. Una “perpleja” extrema derecha ha reclamado desde el pasado jueves “explicaciones” al PP por dejarles fuera de la Mesa del Congreso. Los de Feijóo se votaron a sí mismos y vieron atónitos cómo Vox hacía lo propio.

Pero esas “explicaciones” no han llegado. Diversas fuentes del PP consultadas por elDiario.es aseguran que no se ha producido ninguna conversación formal para abordar lo ocurrido el jueves y lo que Abascal dirá este martes al rey sobre los votos de Vox en la investidura de Feijóo es un misterio. Las mismas fuentes indican que el PP no tiene intención de levantar el teléfono tampoco este martes para llamar al partido con el que gobierna en comunidades autónomas y un centenar largo de ayuntamientos. Y mientras no lleguen esas “explicaciones”, los votos de Vox están en el aire, aunque en el PP den por hecho que serán suyos.

Repetición electoral… ¿en navidades?

Felipe de Borbón tendrá que tomar así una doble decisión. Primero, si pone en marcha o no la cuenta atrás para que los partidos negocien una investidura. Y si la respuesta es afirmativa, a quién se lo encomienda. La Constitución establece un plazo de dos meses entre una votación fallida y la disolución de las Cortes para una nueva convocatoria electoral. Pero para que el plazo eche a andar alguien tiene que postularse. Y el calendario ha querido que, salvo que se ponga en marcha una investidura exprés la semana que viene, la repetición electoral puede coincidir con las vacaciones y festividades navideñas.

No es la primera vez que el jefe del Estado concluye de una ronda de contactos que no hay un candidato claro y da más tiempo para la negociación. Para dejar atrás el riesgo de la repetición navideña, la primera votación se tendría que ir a finales de septiembre. Algunos de los portavoces que pasaron por Zarzuela este lunes coinciden, sin embargo, en que si el líder de Vox le confirma su disposición a apoyar a Feijóo, el rey le encomendará al político gallego una investidura que será, en cualquier caso, fallida.

