Sira Rego, la eurodiputada de IU con raíces palestinas que será nueva ministra de Juventud e Infancia

Sira Rego (Valencia, 1973) suele terminar sus intervenciones con un “¡arriba las que luchan!” y el puño derecho en alto. El mensaje contiene dos de las principales pulsiones políticas de la hasta ahora eurodiputada de Izquierda Unida: el hilo rojo de las luchas históricas de las clases subalternas y el feminismo, uno de los principales ejes transformadores contemporáneos.

Rego llegó a Bruselas tras las elecciones de mayo de 2019. De raíces palestinas –su padre y su hermano viven en Cisjordania, en medio de la actual guerra que mantiene Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre–, la nueva ministra de IU nació en Valencia, vivió parte de su infancia en Palestina hasta que se instaló en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, bastión de la izquierda desde hace más de tres décadas, donde comenzó su carrera política institucional en 2007, como concejal de Medio Ambiente, en la etapa de Pedro del Cura como alcalde.

La portavoz federal de IU hacía ya tres años que ya era diplomada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Madrid, participaba en movimientos como Ecologistas en Acción, y comenzó a militar en IU y el PCE en Rivas, para luego entrar en las listas electorales locales en tres ocasiones, momento en el que dio el salto al Parlamento Europeo, ya como miembro de la dirección federal de IU, en la que había entrado como parte del equipo de Alberto Garzón en la Asamblea de 2016, cuando asumió el cargo de coordinador general.

Al poco de llegar a Bruselas, Rego fue nombrada candidata de La Izquierda –grupo en el que están Podemos, Syriza y la France Insoumise, entre otros– a presidir la Eurocámara. En aquella intervención, Rego reclamó que la UE “deje de progresar por el camino de la explotación de las trabajadoras y el planeta, hacia una vida sin futuro y sin esperanza en lo económico y con crisis ecosocial. El barniz verde no va a solucionar el problema, apoyen crear la comisión de emergencia climática”.

La que había sido número dos de la lista de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, interpeló directamente a algunos de los que están sentados en la Eurocámara: “la extrema derecha y los que asumís el discurso del odio y la violación de los derechos humanos”. Rego también reivindicó sus raíces geográficas y políticas: “Vengo del país del 8M, del país que para cuando paran las mujeres; el feminismo es el gran antídoto para parar al fascismo. Somos nosotras quienes sostenemos las sociedades y sabemos en qué bando estamos: en el de la gente que se gana la vida con su trabajo, en el de la Resistencia francesa en París, en el de Manolis Glezos quitando la bandera nazi de la Acrópolis; en el del 25 de Abril y la Vila-Morena, en el de los partisanos que pusieron boca abajo a Mussolini. Pero también reivindicamos el presente: el Sea Watch, el Open Arms, las jóvenes que se movilizan por un planeta vivo y la Europa del feminismo”.

En aquel discurso, Rego recordó: “Ha sido detenida Carola Rackete, y por eso proponemos que el Parlamento proporcione amparo y cobertura legal a quien quiere salvar vidas”.

Precisamente el salvamento marítimo y la protección de las personas que huyen del hambre, las guerras y el cambio climático ha sido una de sus principales áreas de trabajo como eurodiputada. Rego ha venido denunciando los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por la agencia de fronteras europea, Frontex, hasta el punto de producirse la dimisión de su presidente, Fabrice Leggeri, por las devoluciones en caliente y malos tratos cometidos contra los migrantes en el Mediterráneo.

En este sentido, Rego ha sido crítica con la gestión de la migración por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en particular con las tragedias producidas en la valla de Melilla. Con él compartirá Consejo de Ministros.

En estos años como eurodiputada, Rego se ha terminado convirtiendo en la 'número dos' de la organización hasta ahora dirigida por Alberto Garzón, y como tal fue la persona propuesta para ir en las listas por Madrid el 23J como referente federal, cosa que no terminó pasando porque Sumar no concedió a IU un puesto de salida por Madrid y la organización decidió no colocar a Rego en otra provincia. Meses después de aquello, este pasado martes, la colegiada federal de IU –la Ejecutiva–, decidió nombrar a Rego su ministrable, algo que se ha terminado confirmando con la cartera de Juventud e Infancia.

Mientras en el Parlamento Europeo Rego “representa al Sur, a los pueblos de la periferia y la subalternidad que ha impuesto el modelo de integración europeo”, según decían sus compañeros de bancada de La Izquierda, de cuyo grupo es vicepresidenta, que “quiere reclamar otro modelo de integración y de relacionarse entre los pueblos, donde los intereses de las clases populares estén en el centro. España luchó contra el fascismo y exportó la lucha antifascista al resto de Europa. Sira representa esa profunda tradición antifascista de la izquierda europea en un momento crítico”.

No en vano, en la muñeca derecha lleva un tatuaje que recuerda esos valores: “Me vino cruzando en agosto de 2018 los Pirineos. Estaban con banderas recordando la liberación de París. Se me ocurrió hacerme un tatuaje de La Nueve, pero su símbolo era complicado. Así que pensé en otro símbolo antifascista, la estrella de las Brigadas Internacionales”.

Ese momento crítico sigue viviéndose en España y en Europa, con una derecha tradicional llegando a pactos con la ultraderecha para alcanzar poder institucional, poniendo en riesgo derechos conquistados.

“Lo que vemos es que lo que está haciendo Meloni no deja de ser un adelanto de lo que se plantea que sea ley a partir de que se apruebe el Pacto de Migración y Asilo: un proceso de persecución y de criminalización de las ONG muy grande y del propio fenómeno migrante”, decía Rego en una reciente entrevista con elDiario.es: “Hemos visto como actúa Frontex en las fronteras exteriores de la UE. Frontex es una agencia europea que está financiada con dinero público. Ha incumplido los derechos humanos y esto obedece a un problema político de primer orden y hemos conseguido que dimitiera la persona responsable de Frontex. Sin embargo, la política y la orientación de Frontex no ha cambiado sustancialmente y lo que hemos visto en las visitas que hemos hecho a la frontera exterior es que Frontex no ha tenido ningún problema en devolver barcos de personas migrantes incluso hacia territorio libio sabiendo de antemano qué es lo que está sucediendo en Libia, porque tenemos ya casos y testimonios escandalosos de lo que está sucediendo en Libia, en algunos casos con financiación y con fondos de la Unión Europea”.

Rego cambiará ahora Bruselas por Madrid; el Parlamento Europeo por el Consejo de Ministros. Y se convertirá en el referente de Izquierda Unida en el Gobierno de coalición pactado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Estará el frente de la cartera de Juventud e Infancia, con lo que quizá pueda seguir parte del trabajo realizado por Alberto Garzón en Consumo –cartera que ahora recae en el ministerio de Derechos Sociales, con Pablo Bustinduy–, donde planteó pautas para mejorar la salud alimentaria de los jóvenes y escolares, algo que la propia Rego conoce como nutricionista.