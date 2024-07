El sueldo de Girauta antes de fichar por Vox: 3.000 de organizaciones judías y 7.000 por artículos en El Debate al mes

Juan Carlos Girauta se quedó sin escaño en la debacle de Ciudadanos en las elecciones de 2019. En el tiempo que ha estado fuera de la política profesional ha tenido sus cuentas saneadas gracias a los medios conservadores y a organizaciones sionistas, según se desprende de la declaración de intereses que ha presentado ante el Parlamento Europeo, donde ha vuelto, pero esta vez de la mano de Vox.

El eurodiputado de la extrema derecha declara unos 10.000 euros de ingresos mensuales por su actividad laboral en los últimos tres años, que es el periodo que la Eurocámara obliga a declarar cuando se accede al escaño. Girauta abandonó definitivamente Ciudadanos en 2020 cuando Inés Arrimadas decidió apoyar el estado de alarma en plena pandemia.

3.000 euros mensuales proceden de organizaciones judías. Así, Girauta dice que ha sido “asesor de una fundación Hispanojudía” que no revela, por lo que cobraba 2.000 euros cada mes. También era abogado de la asociación ACOM, por lo que tenía un salario de 1.000 mensuales, aunque en ninguno de los dos casos define el periodo en el que prestó servicios.

El lobby ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) se define como una “organización española, aconfesional e independiente que refuerza la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil”.

Girauta cobró 6.000 euros al mes como columnista en ABC entre 2021 y 2023. En 2024, El Debate le subió el sueldo y le ha pagado 7.000 euros mensuales por sus artículos.

El eurodiputado de Vox también recoge que es presidente de Pie en Pared (aunque no tenía ninguna remuneración). Ese era la suerte de think tank que montó con Marcos de Quinto, el expresidente de Coca-Cola que también fue diputado de Ciudadanos en el Congreso. En aquel momento, ambos aseguraban que no estaba en sus planes integrarse en ningún partido político y lanzaron esa asociación para “combatir el izquierdismo woke”.

Menos de dos años después Girauta ha acabado en las listas de Vox para el Parlamento Europeo. El que fuera eurodiputado con Ciudadanos, y por tanto, miembro de la familia liberal, forma parte ahora de uno de los grupos más ultras de la Eurocámara (Patriotas por Europa) junto a partidos como el Rassemblement National de Marine Le Pen o La Liga de Matteo Salvini. El Partido Popular Europeo incluye a ese grupo en el 'cordón sanitario' a la extrema derecha con el que quedan fuera de los acuerdos y los puestos de representación.