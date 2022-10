El Supremo confirma la condena de Luis Pineda (Ausbanc) por difamar al community manager de la Policía

El Tribunal Supremo ha confirmado que Luis Pineda, líder de Ausbanc condenado a ocho años de cárcel por extorsión, tendrá que indemnizar al antiguo community manager de la Policía Nacional por difamarle en una de sus revistas y en Twitter en 2014. Tanto Pineda como Luis Suárez Jordana, el entonces director de publicaciones de Ausbanc, tendrán que indemnizar de forma conjunta a Carlos Fernández con un total de 6.000 euros.

Luis Pineda fue detenido en abril de 2016 por orden de la Audiencia Nacional. El juez investigaba si el presidente de Ausbanc se había parapetado detrás de esta asociación de consumidores y había utilizado a Manos Limpias para, entre otras cosas, extorsionar a bancos y empresas para que les dieran dinero a cambio de no acusarles en procesos penales o no criticarles en sus publicaciones escritas, como por ejemplo Mercado de Dinero. La Fiscalía llegó a pedir más de 100 años de cárcel y finalmente la Audiencia Nacional le impuso ocho años de prisión y está pendiente de sentencia firme.

Unos pocos años antes sus enfrentamientos públicos con la asociación de consumidores Facua y su líder Rubén Sánchez también se desarrollaban a través de sus publicaciones, y en un momento dado dirigió sus dardos a Carlos Fernández, responsable de las redes sociales de la Policía Nacional en ese momento, al relacionarle con Sánchez. Reportajes llamándoles “matones a secas”, comparándoles con las Wafen-SS de la Alemania nazi y acusándole de formar parte de “una red de matones 2.0” acosando a gente en Twitter, entre otras descalificaciones emitidas también en las redes sociales.

Fernández dejó las redes sociales de la Policía Nacional a mediados de 2015 y demandó a Pineda y al responsable de la revista por lo civil, representado por el abogado David Bravo. Un juzgado estableció unas indemnizaciones que posteriormente rebajó la Audiencia Provincial de Madrid y que ahora ha ratificado la sala primera del Tribunal Supremo: entre Pineda y Suárez deben pagarle 5.000 euros y, además, el líder de Ausbanc debe indemnizarle con otros 1.000 euros más.

Es una condena que, además del aspecto económico, obliga a los dos a publicar el fallo y difundirlo. Primero se les obliga a hacerlo a través de la revista Mercado de Dinero, que ya no existe, o en un medio de comunicación de la misma tirada durante tres números consecutivos. Luis Pineda, por su parte, debe tuitear su sentencia condenatoria durante diez días seguidos. Es un tipo de condena que ya ha sido impuesta por otros tribunales al líder de Ausbanc, por ejemplo, por difamar al propio Rubén Sánchez.

Los jueces no tienen ninguna duda de que Pineda, su socio y su revista difamaron al entonces community manager de la Policía Nacional. Ese reportaje, asociándole con la mafia, según el Supremo “tienen un contenido que no solo es objetivamente descalificatorio y machacón sino también extremadamente infamante y atentatorio contra el honor del recurrido al achacarle un modo de actuar equiparable al seguido por los CDR cubanos o las SS alemanas, lo que, dada la gravedad de la comparación, no se puede tolerar sin una base fáctica suficiente que los artículos mencionados no ofrecen, y que los mensajes del recurrido que reseñan tampoco integran”.