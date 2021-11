Teresa Ribera: “Debemos facilitar el acceso al alquiler social también en el entorno rural”

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que hay que "acompañar" a la España del interior para llevar a cabo las políticas que emergen desde ella y que son "innovadoras" para hacer frente a la despoblación. "Es una España muy viva, mucho más innovadora, más llena de energía de lo que a veces se nos quiere trasladar como si fuera una España triste, nostálgica o anclada en el pasado", ha asegurado en una entrevista realizada por Ignacio Escolar en la clausura de la primera jornada sobre la 'España interior' organizada por elDiario.es. La digitalización, la conectividad, la movilidad, la apuesta por la rehabilitación de viviendas o el alquiler social son algunas de las recetas que considera fundamentales en la estrategia para frenar el vaciamiento de las zonas rurales. En esas políticas destinadas al reto demográfico el Gobierno invertirá 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

Carlos Martínez, alcalde de Soria: "El reto de la España interior no es sólo demográfico, sino de cambio de modelo"

Saber más

"Una de las demandas recurrentes por parte de alcaldes y alcaldesas de municipios de pequeño tamaño es que debemos buscar el modo en que facilitar el acceso a viviendas de alquiler social. Con mucha frecuencia tendemos a pensar que en espacios pequeños el suelo no es un problema y no es verdad", ha afirmado la vicepresidenta tercera, que considera que hay que ampliar el parque de viviendas mediante la rehabilitación y una bolsa de casas sociales en manos de los ayuntamientos de esos territorios que sirvan a los ciudadanos para "testar" esa experiencia. Durante la pandemia, ha explicado, "ha habido un cambio de tendencia" por el que "más de 4.000 pequeños municipios han vivido un incremento vegetativo, familias que se han desplazado a entornos rurales frente a ciudades de tamaño medio o grande".

Apuesta por el 'Erasmus rural'

El teletrabajo es una "oportunidad" frente a la despoblación, según la vicepresidenta, que ha puesto en valor la activación de un 'Erasmus rural' por el que alumnos de último año de carrera "tengan la posibilidad de disfrutar unos meses en el ámbito rural". "Nos ha sorprendido el entusiasmo con el que se ha acogido el campus rural", ha reconocido Ribera, que considera que se podrá ampliar a estudiantes, por ejemplo, de Formación Profesional.

"Cada cual pueda volcar en ese entorno más pequeño lo que está estudiando bien sea economista, médico o informática que ayude a la comunidad local en la que se integre y se lleve de vuelta un aprendizaje, una vivencia que le va a marcar de por vida volviendo o aprendiendo a respetar ese entorno", ha expresado.

Ribera ha defendido que los ciudadanos de los ámbitos rurales tienen los mismos derechos que los de espacios urbanos y ve legítima su reclamación de captar más recursos. Así, ha explicado que, en contra de lo que han hecho otros países de la OCDE, en los últimos años España ha premiado a los entornos urbanos frente a los rurales y ha asegurado que es un "compromiso" del Gobierno revertir esa tendencia: "Estamos obligados a hacer una reflexión en las políticas de ingresos y gastos sobre cómo corregir esa desviación que se produce en favor de los ciudadanos urbanitas frente a los rurales".

Oportunidad frente al cambio climático

"No nos podemos permitir que haya ningún ciudadano que se sienta ciudadano de segunda o que vive en un sitio que no le importa a nadie, que las instituciones se olvidan de ellos, porque es enormemente injusto y peligroso", ha afirmado Ribera, que también ha reconocido que las políticas de igualdad tienen un desafío especial en la 'España vaciada'. "En la España interior, en comunidades pequeñas, es más difícil asegurar que esas mujeres que sufren violencia y sientan que no están solas, que la sociedad las respalda", ha afirmado coincidiendo con el 25N.

La vicepresidenta ha apostado por que las políticas que permitan impulsar a la 'España interior' vengan del propio territorio y no impuestas "desde arriba" y ha reconocido que "una gestión razonable del territorio" otorga beneficios. "Los ecosistemas requieren personas viviendo por y para el territorio", ha señalado Ribera, que considera que hay cuestiones relacionadas con el "impacto del cambio climático" que tienen que ver "con la inteligencia con la que se gestiona el territorio".