Tribunal de Guyana desestima un recurso y allana los resultados electorales de marzo

San Juan, 30 jul (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Guyana desestimó este jueves un recurso presentado contra un fallo de la Corte Suprema, lo que abre una vía para la declaración de los resultados de los polémicos comicios del pasado 2 de marzo, envueltos en una larga disputa judicial y denuncias de fraude.

El recurso desestimado había sido presentado por la ciudadana Misenga Jones para revocar un fallo de la presidenta de la Corte Suprema de Guyana, Roxane George.

Esta negó la solicitud de revisión judicial de Jones y determinó que las cifras del recuento electoral, que se prolongó durante 33 días entre mayo y junio, supervisado por observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom), deberían utilizarse para la declaración de los resultados de los comicios.

PRESIDENTE ACEPTARÁ RESULTADOS DEL GECOM

La decisión judicial llega después de que el presidente de Guyana y candidato del APNU + AFC, David Granger, asegurara este jueves que aceptaría una declaración de resultados por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (Gecom), incluso si incluye votos que su partido considera inválidos.

El APNU + AFC había insistido en las últimas semanas en que no tolerará el uso de votos que considera no válidos y presuntamente fraudulentos.

Granger, en respuesta a preguntas de la prensa, sugirió que no había lugar para declarar un estado de emergencia si se hacía evidente que la Gecom incluiría votos que su coalición considera inválidos.

"No he escuchado la decisión del tribunal y no he contemplado en este momento la necesidad de declarar un estado de emergencia", dijo el mandatario.

Pero Granger había insinuado la posibilidad de llevar a cabo esa medida a mediados de junio.

Señaló entonces que el estado de emergencia era una posibilidad considerando las dificultades financieras en las que se encuentra Guyana, el estado no resuelto de las elecciones y la pandemia de COVID-19.

APOYO DE GRANGER A LOS PROCESOS JUDICIALES

El presidente expresó su apoyo a los procesos judiciales que, de momento, han bloqueado la declaración electoral, pero dijo que APNU + AFC aceptarán los fallos de la Justicia.

"La gente puede impugnar legítimamente un fallo una vez que no está de acuerdo con él, pero una vez que el tribunal finalmente dictamine obedeceremos el fallo del tribunal", finalizó.

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que los dos principales partidos -incluído el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP)- se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

Granger, que fue el candidato de la coalición oficialista, convocó esos comicios tras la presentación con éxito por parte de la oposición de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018.