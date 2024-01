Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:12 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este miércoles que el fiasco de la votación de la ley de amnistía que se produjo ayer en el Congreso fue una decisión consciente del Gobierno ante la doble reunión que su ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene previstas hoy con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders. Una de ellas, junto al dirigente del PP Esteban González Pons para intentar desbloquear el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo.

“Bolaños no podía llegar con un texto más obsceno [que el original] a la reunión con Reynders”, ha dicho en una entrevista en Antena 3. “La UE se pregunta si España es Hungría o la antigua Polonia”, ha zanjado. Feijóo ha dado por hecho que la ley de amnistía saldrá adelante: “Ante la reunión con Reynders, [Bolaños] no podían ir con un proyecto como Junts planteaba”, ha reiterado, para asegurar que ahora tienen “un mes para seguir negociando” una ley que, según ha sostenido, será tumbada por Europa: “Esta ley no pasa el filtro europeo como está. Si se plantea recurso prejudicial no pasa el filtro”, ha concluido.

Feijóo conjuga así dos discursos diferentes. El primero, el que señala al Gobierno por la “humillación” provocada por Junts al rechazar ayer la ley de amnistía y devolverla a la Comisión de Justicia para renegociar cómo aborda la norma las cuestiones relativas al terrorismo durante el procés independentista. De hecho, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, señaló ayer tras la sesión parlamentaria que Bolaños está “inhabilitado” como ministro.

Por Aitor Riveiro