El PP defiende a Israel tras 15.000 muertos en Gaza y acusa a Sánchez de “ponerse del lado” de los terroristas

El PP no se ha movido un ápice de su defensa cerrada de Israel y su ofensiva sobre Gaza tras 15.000 muertos, la inmensa mayoría civiles, como respuesta a la incursión terrorista de Hamás del pasado mes de octubre. Pese a que Israel ha reanudado sus ataques al territorio autónomo palestino, y ha entrado también en Cisjordania, el partido de Alberto Núñez Feijóo se niega a criticar si quiera el bombardeo de hospitales, escuelas y viviendas. Y arremete contra Pedro Sánchez en la crisis diplomática abierta por Tel Aviv después de que el presidente del Gobierno abriera la puerta a una reconocimiento unilateral del Estado de Palestina.

El recién estrenado portavoz del PP, Miguel Tellado, ha sido fiel a sus antecedentes al señalar que Sánchez se pone “del lado de los terroristas” en el conflicto, en referencia a Hamás. “Cuando tiene que elegir entre ponerse del lado de una democracia o de una organización terrorista, tiene que ponerse del lado de la democracia”, ha sostenido en declaraciones a los medios en el Congreso.

La frase de Tellado, mano derecha de Feijóo y reforzado en la remodelación de la dirección, ha sido su respuesta a una pregunta sobre la actuación de Israel en la guerra de Gaza, y sobre si el PP considera que el ejército hebreo cumple con el “derecho humanitario internacional”, tal y como ayer puso en duda el presidente del Gobierno en una entrevista en TVE.

Por dos veces los periodistas han reclamado a Tellado una posición del PP sobre un extremo que la propia UE sostiene desde hace semanas, el incumplimiento del derecho internacional por parte de Israel. Y por dos veces, el portavoz de Feijóo ha evitado responder claramente, para situar a su partido del lado de Israel: “Yo lo que lamento es que el presidente del Gobierno de España haya creado una crisis internacional haciendo unas declaraciones que son inadmisibles y que han ofendido claramente a un país que acaba de ser víctima de un grave atentado terrorista que se está defendiendo de una organización internacional terrorista que lamentablemente parece que se ha sentido amparada por Pedro Sánchez y que recientemente emitía un comunicado agradeciéndole su postura”.

Tellado ha insistido: “Israel tiene derecho a defenderse legítimamente del ataque que ha sufrido. Y yo creo que no me corresponde a mí, ni siquiera a Pedro Sánchez, determinar si se cumple el derecho internacional o no serán los organismos internacionales convenientes los que deban hacerlo”.

Ayer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insistió en sus críticas a Sánchez. Después de decir que es “amigo de los terroristas de Hamás”, dijo que es “aliado en el ámbito de la opinión pública respecto de la guerra que inició una banda terrorista contra un Estado de derecho como es Israel”.

Feijóo: “No nos representa”

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha llegado tan lejos como su portavoz parlamentario. Pero sí ha criticado a Sánchez, la posición del Gobierno de España y ha hablado de una unanimidad internacional alrededor de Israel que no existe durante una visita a la ONCE.

Feijóo ha vuelto a situarse del lado de Israel en el conflicto con España y ha calificado el este jueves como de “día sorprendente de la democracia española, de los peores días” por “reabrir un conflicto diplomático con Israel” y abrir otro “con Italia”.

El líder de la oposición ha venido a justificar el uso de la fuerza que Israel está empleando en Gaza en que “está en un conflicto bélico”. Y ha sostenido que la posición española “aísla” al país “de la mayoría del mundo occidental y de la OTAN”.

“No nos representa”, ha sostenido sobre la posición española ante la guerra en Gaza. “No queremos conflictos con nadie, ni con Israel, ni con Palestina ni con Italia. No entiendo la política exterior con Sánchez, salvo que la marquen la extrema izquierda y el populismo”. “Lamento profundamente la tensión internacional. No sé qué le pasa últimamente. No da una”, ha concluido sobre Sánchez.

Pero Feijóo también guardaba críticas a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien recibió el pasado día 28 a los embajadores de Palestina y Líbano en España, además de a representantes de la Liga Árabe.

Hoy me he reunido con los embajadores palestino, libanesa y de la Liga Árabe para mostrar la solidaridad de los españoles y españolas con el pueblo palestino.



Tenemos que estar a la altura. La causa palestina es la causa de la humanidad. pic.twitter.com/tfxAtMR4Jp — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 28 de noviembre de 2023

La imagen ha chocado mucho a Feijóo, quien ha arremetido contra la también ministra de Trabajo sin que le preguntaran los periodistas. “Ver a la vicepresidenta del Gobierno de España en un despacho con una bandera de España y una 'pashmina' palestina [(sic), se refiere a la kufiya] en pleno conflicto bélico es impropio”, ha asegurado. “Pido sensatez, rigor y sentido de Estado”, ha añadido. “No podemos tener tantos enemigos, no podemos contribuir a incrementar el conflicto entre Israel y Hamás. Tenemos que posicionarnos con la política exterior Europea y los socios de la Alianza Atlántica. Lo demás es una ocurrencia muy cara desde el punto de vista económico, de inteligencia e internacional”, ha zanjado.