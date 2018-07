La vicepresidenta del Gobierno explora con la 'número dos' del PDeCAT su apoyo imprescindible al objetivo de déficit

El Gobierno afronta el viernes dos votaciones clave. Una, para cerrar el tortuoso camino de renovación de RTVE con la elección de Rosa María Mateo como administradora única de la Corporación. La otra, mucho más importante para los planes presupuestarios de Pedro Sánchez, marcará los objetivos de déficit para las administraciones públicas de 2019. En ambas necesitan, al menos, al PDeCAT, que estrena dirección. El PSOE y el Ejecutivo intentan, a 48 horas, conseguir in extremis sus apoyos.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha mantenido una reunión discreta este miércoles con la nueva número dos del PDeCAT, la diputada Míriam Nogueras, tras los plenos que se han celebrado en el Congreso. A la cita, que ha confirmado eldiario.es de fuentes de ambos interlocutores, se han sumado también el portavoz del partido catalán en el Congreso, Carles Campuzano, y por parte del PSOE, la número dos, Adriana Lastra, y Rafael Simancas, que es el secretario general del grupo parlamentario.

La reunión ha servido primero para presentar a la nueva mujer fuerte del partido de Carles Puigdemont en Madrid. La interlocución del PDeCAT ante las instituciones del Estado las llevaban hasta ahora Campuzano y el diputado Jordi Xuclà, junto a la secretaria general y senadora, Marta Pascal. El congreso del PDeCAT del fin de semana ha supuesto un vuelco a esta situación. Nogueras, elegida vicepresidenta del partido, adquiere galones en Madrid aunque, de momento, la portavocía sigue en manos de Campuzano.

La entrevista de Calvo y Nogueras ha servido para apuntalar el sí que el PDeCAT dará el viernes a la propuesta del Gobierno de designar a Rosa María Mateo como administradora única de RTVE. Una posición que la dirigente catalana había trasladado ya a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en una reunión previa de unos minutos que habían mantenido justo antes del fallido Pleno de este miércoles.

En la votación, Mateo no ha recibido los votos necesarios. Era lo previsible pero, además, cuatro de los ocho diputados del PDeCAT, entre ellos Nogueras, no han asistido a la votación de forma deliberada. Un mensaje claro de que, a partir de ahora, los apoyos del PDeCAT no serán "gratis".

Miriam Nogueras saluda a Quim Torra durante la pasada Assemblea del PDeCAT

El voto del PDeCAT el viernes, en la segunda ronda para elegir a Mateos, será positivo. Así lo han ratificado en público diputados del partido. Y así se lo ha trasladado Nogueras a Lastra, primero, y a Calvo, después. Fuentes del PDeCAT aseguran a eldiario.es que la decisión la adoptaron el martes Nogueras, Campuzano y el nuevo presidente del partido, David Bonvehí.

Nuevo reto: objetivo de déficit

Más complicada se presenta la negociación para que el Gobierno saque adelante los objetivos de déficit que aprobó el Consejo de Ministras el pasado viernes y que deberá votarse en el Congreso también dentro de 48 horas.

Esta ha sido la segunda cuestión de la reunión entre Calvo y Nogueras, según han confirmado fuentes de ambos partidos. El Gobierno necesita sacar este viernes la votación en el Congreso para, la semana que viene, someter sus cifras al Senado, donde le espera la mayoría absoluta del PP, dispuesta a torpedear los primeros presupuestos de Pedro Sánchez ya en su fase embrionaria. La Generalitat ha mostrado sus dudas a darle el apoyo, entre otras cosas, por ese bloqueo. "Encontraremos soluciones", ha aseverado la vicepresidenta en declaraciones a los periodistas.

La negociación la han asumido directamente los respectivos gobiernos, el del Estado y el de la Generalitat. Los diputados del PDeCAT, según confirman a este medio, harán "lo que diga el Govern". Pero sí se ha abordado el asunto en la reunión de este miércoles.

Desde el PDeCAT acusan al Gobierno de pretender que todos los apoyos sean "gratis". Los diputados catalanes están molestos porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no llamó hasta el sábado a su portavoz para hablar sobre el techo de gasto y el objetivo de déficit. Fuentes del partido señalan que el Ejecutivo "no va a salvar la votación [del viernes] solo por salvarla. El gratis no existe. Tendrá que negociar".