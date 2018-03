Seinfeld, serie creada por el stand up comedian Jerry Seinfeld y el guionista y productor Larry David, es una de esas sitcoms míticas que en sus nueve años de andadura se convirtió en un éxito global y en una referencia para las series que vendrían después. Se podría hablar mucho de los miles de momentos de risas y diversión que nos ha dado Seinfeld, de su humor que refleja con absoluta certeza las dificultades del protocolo social, desde lo estresante que es relacionarse con tus compañeros de trabajo, sentarse a cenar con tus familiares o iniciar una relación de pareja, temas que también inspirarían la comedia autobiográfica "Curb Your Enthusiasm", basada en la vida de Larry David y en el eterno de tema de lo complicado que es vivir en sociedad. Sin embargo hoy, como primero de los posts que se le pueden dedicar a Seinfeld, comparto con vosotros una escena mítica (en inglés con subtítulos en español) que habla del corazón de la serie, y que muestra como a partir de hablando de la nada, que en este contexto es casi como hablar de todo, se puede hacer humor a lo grande con las cosas más pequeñas. La segunda parte, aún mejor, es la presentación de la idea de la serie a la cadena Nbc, dentro de la serie. "Nothing happens on the show. Is like life. (En la serie no ocurre nada. Es como la vida.") En inglés, Aquí.