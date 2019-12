"Te deseamos todos los éxitos": la felicitación navideña de Díaz Ayuso a Plácido Domingo en Twitter

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido a través de su cuenta de Twitter una felicitación navideña dirigida a Plácido Domingo con motivo de la visita del tenor español al 'Belén de Sol', el nacimiento navideño instalado en la sede de la Comunidad.

"Hoy nos ha visitado el maestro Plácido Domingo, que ha recibido el cariño de toda la gente que también estaba disfrutando del Belén de Sol", ha comentado la presidenta a través de un tuit acompañado de varias fotos en las que Ayuso posa junto al cantante y algunos de los visitantes que disfrutaban del Belén. "Te deseamos todos los éxitos", concluía el mensaje.

La visita de Domingo, que no aparece reflejada en la agenda oficial de la presidenta, llega cuatro meses después de que el tenor se viera involucrado en un escándalo por la publicación de la acusación de nueve cantantes y bailarinas por acoso sexual durante los años 80. Una acusación a la que, semanas más tarde, se sumaría la de otras once mujeres que denunciaron el comportamiento inadecuado y abuso sexual que sufrieron por parte del cantante.

Entre las denunciantes que decidieron vincular públicamente sus nombres a la acusación se encuentran la mezzo-soprano Patricia Wulf y la soprano Angela Turner Wilson. Esta última, trabajó con el tenor español en la obra "Le Cid" de Jules Massene, representada en la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000, cuando Domingo ejercía como director artístico de esa entidad.

Patricia Wulf, junto a su hija y Plácido Domingo.

"Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote", denunciaron ante la agencia estadounidense Associated Press, el medio de destapó el escándalo, algunas de las denunciantes, que también coincidían en destacar las "solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios" del tenor, quién, según estos testimonios, "perseguía a las mujeres muy impunemente".

Dos de las víctimas confesaron incluso que se acostaron con el cantante por miedo a "decirle que no", según informó Associated Press. Una de ellas relató además que cuando Domingo se marchó del hotel donde mantuvieron relaciones le dejó 10 dólares sobre la mesa y le dijo: "No quiero que te sientas como una prostituta, pero tampoco quiero que tengas que pagar por aparcar".

El tenor ha rechazado en varias entrevistas estas acusaciones escudándose en el carácter "cálido, afectuoso y cariños" de los españoles y el tiempo pasado desde los hechos denunciados. "Debido a los cambios en nuestra cultura, yo como muchas personas de mi generación, he asimilado que algunas interacciones entre adultos que en el pasado eran consideradas cumplidos e incluso gestos de galantería, hoy en día son percibidos de manera muy diferente", defendió.

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso y Plácido Domingo coinciden en el contexto de una celebración institucional. En julio de este mismo año, el tenor recibió en un acto el Teatro de la Zarzuela de Madrid el premio Excelente de España, en el marco del X Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de Madrid.

En aquella ocasión, con la presencia de Díaz Ayuso en calidad de candidata del PP a la presidencia de la región, fue el por entonces presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, quién entregó el premio a Domingo.

La reacción ante las denuncias

Las reacciones por parte de las instituciones vinculadas a la actividad del tenor a nivel internacional han sido diversas. Días después de la publicación de las acusaciones, la ópera de Los Ángeles emitió un comunicado anunciando la apertura de una investigación "independiente" para esclarecer las acusaciones. La orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco también cancelaron los conciertos que durante los meses de septiembre y octubre contaban con la actuación de Plácido Domingo.

Por su parte, la directora del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, salió en defensa del tenor en un comunicado difundido por The New York Times. "Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años y, además de su competencia artística, me impresionó desde el principio el trato atento que dispensa a todos los empleados del festival", afirmó Rabl-Stadler, y añadió: "Si dentro del Festival de Salzburgo alguien hubiese expresado una acusación contra él, estoy segura de que me hubiese enterado".

Imagen de la acutación de Plácido Domingo en el Palau de les Arts

En referencia a nuestro país, entre las reacciones en relación a este escándalo, destacó la del director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, quién varias semanas después de la publicación, anunció mantendría su colaboración con Plácido Domingo al no tener constancia de denuncias judiciales o extrajudiciales de acoso a trabajadores de su institución. Una decisión que fue denunciada a través de una acción feminista frente al Ayuntamiento de Valencia en protesta por el mantenimiento de la actuación de Plácido Domingo que se celebró en el Palau valenciano el pasado 4 de diciembre.

A pesar de la protesta, la actuación, la primera de Domingo tras la acusación, fue celebrada sin mayores problemas y con la posterior ovación por parte del público al artista español y el resto del reparto, que fueron despedidos en pie y con el lanzamiento de flores.