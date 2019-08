La orquesta de Filadelfia cancela una actuación de Plácido Domingo tras las acusaciones de acoso sexual

La orquesta de Filadelfia, una institución con más de un siglo de historia, ha anunciado esta tarde en un comunicado que cancela una actuación de Plácido Domingo prevista para el 18 de septiembre. Esta cancelación llega horas después de que nueve cantantes y bailarinas hayan denunciado a la agencia Associated Press presuntos casos de acoso sexual por parte del tenor español.

En su comunicado, difundido en la red social Twitter, la orquesta de Filadelfia asegura estar "comprometida en proporcionar un entorno seguro, respetuoso, comprensivo y apropiado para la orquesta y su personal, así como para los artistas y compositores invitados y también para el público".

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Plácido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t