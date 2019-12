Plácido Domingo, ovacionado en València en su primera actuación en España tras las acusaciones de acoso sexual

El tenor y director Plácido Domingo se ha reencontrado en la noche de este lunes con el público del Palau de les Arts de Valencia con la ópera 'Nabucco', donde encarna al rey que da nombre a esta majestuosa obra de Giuseppe Verdi, tras el estallido del escándalo de acoso sexual. Los espectadores han ovacionado al artista español y al resto del reparto -con especial mención a la soprano Anna Pirozzi en el papel de Abigaille- y han sido despedidos en pie y con flores.

Asimismo, parte del público ha hecho volar, al término de la representación, papeles a modo de confeti en los que se podía leer el mensaje en castellano y en valenciano: "Nabucco. València. Diciembre 2019. Gracias del público, maestro Plácido Domingo. El esplendor del arte. El amor por la música". Es una acción que ya se había visto en el teatro valenciano anteriormente dirigida a otras figuras líricas, como el director Zubin Mehta y el cantante Leo Nucci.

Con este espectáculo, Plácido Domingo ha reaparecido en los escenarios españoles tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres. Tras estas acusaciones el tenor dimitió como director de la Ópera de Los Ángeles y anunció que no volvería a actuar en el Metropolitan Opera de Nueva York.

El intérprete ha aprovechado su actuación en València para conceder dos entrevistas a 'ABC' y 'El Confidencial' en las que aseguraba, entre otras cosas, que "nunca" se ha comportado "de la manera agresiva, acosadora y vulgar". Las denunciantes hablaron de "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios". En ninguna de las dos entrevistas es preguntado el tenor por estos hechos concretos. "Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. Me refería sobre todo a la cultura del piropo. He sido galante. Pero siempre en los límites de la caballerosidad", decía en una de las entrevistas.

Este mismo lunes volvía a hablar sobre el tema en 'Corriere della sera', donde ha aseverado que la presunción de inocencia es algo que "prevalece en Europa" frente a la "tentación de la condena inmediata", en alusión a su situación en Estados Unidos, donde se han cancelado varias de sus actuaciones tras la veintena de acusaciones de acoso sexual surgidas en los últimos meses.

La producción de 'Nabucco' que presenta Les Arts está firmada por el director de escena Thaddeus Strassberger, responsable también de la escenografía, con vestuario de Mattie Ullrich, iluminación de Mark McCullough y dirección de lucha de Ran Arthur Braun, realizado para la Washington National Opera, en coproducción con The Minnesota Opera y Opera Philadelphia.