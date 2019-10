Plácido Domingo dimite de la Ópera de Los Ángeles tras las acusaciones de abuso sexual

El tenor español Plácido Domingo ha anunciado este miércoles su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) tras la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra. Plácido Domingo era su director desde el año 2003 y también estuvo involucrado en su lanzamiento, además de ser su asesor artístico desde 1984.

"Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de LA Opera que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras", ha afirmado en un comunicado remitido a Efe por su representante.

"Tengo a la Ópera de Los Ángeles profundamente en mi corazón y cuento mi trabajo para crearla y levantarla como uno de mis legados más importantes", ha dicho Domingo, que era director general de esta institución desde 2003.

"Sin embargo, recientes acusaciones que han sido hechas en contra de mí en la prensa han creado una atmósfera en la que mi habilidad para servir a esta Compañía que tanto amo han sido comprometidas", ha añadido.

Domingo expone que la decisión de dimitir la ha tomado "con el corazón apesadumbrado", y le ha deseado a LA Opera que continúe "creciendo y brillando".

Respuesta de LA Opera

Tras conocer la dimisión de Domingo, LA Opera ha reaccionado agradeciendo su aportación "sin precedentes y profunda" a la vida cultural de Los Ángeles.

"Bajo su liderazgo, la Ópera de Los Ángeles fue conocida por su espíritu de creatividad colaborativa y su habilidad para atraer a magníficos artistas de todo el mundo", ha subrayado este miércoles el comité ejecutivo de la junta de directores de LA Opera en un comunicado.

"Agradecemos a Plácido por popularizar la ópera en la conciencia de Los Ángeles y estamos profundamente agradecidos por su inspiración y dedicación a nuestra institución y comunidad", han añadido.

La dimisión de Domingo, una de las grandes figuras de la música clásica de todos los tiempos, llega una semana después de que se retirara de la Met Opera de Nueva York un día antes del estreno previsto de "Macbeth".

El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual en una investigación periodística de la agencia The Associated Press.

LA Opera anunció entonces la apertura de una investigación para determinar la veracidad de esas acusaciones.

Acusaciones de abuso sexual

La polémica comenzó cuando nueve bailarinas y cantantes acusaron a Domingo de acoso sexual. La única víctima que dio su nombre en ese momento fue la mezzo-soprano Patricia Wulf. Según la agencia de noticias Associated Press, el cantante habría presionado a mujeres para que mantuviesen relaciones inapropiadas con él a cambio de trabajos. También se nombraron consecuencias y castigos profesionales cuando se negaron a mantener estas relaciones.

Estos sucesos llegan a remontarse hasta los años 80. Las víctimas declararon que Domingo les metió la mano por debajo de la falda, o las besó a la fuerza en ascensores, hoteles o restaurantes: "Que alguien te esté agarrando la mano durante toda la comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla". "Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote".

Aparte de las ocho cantantes y la bailarina, más de otra media docena de mujeres declararon sufrir proposiciones incómodas por parte de Domingo y otras once mujeres se sumaron a comienzos de septiembre a las acusaciones contra el tenor. Una de ella fue Angela Turner Wilson, quien trabajó con el tenor español en la obra "Le Cid" de Jules Massene, representada en la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000, cuando Domingo ejercía como director artístico de esa entidad.

Por su parte, las otras diez mujeres, que no fueron identificadas por su nombre, recordaron "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios".

"Es doloroso oír que he podido molestar a alguien"

Tras la primera denuncia pública, Associated Press dio la oportunidad de explicarse a Plácido Domingo, pero no quiso contestar a las preguntas. En su lugar, envió un comunicado en el que declaraba que "las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aun así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones".

El cantante en ningún momento se retractó de sus actos: "Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas" y añadía "reconozco que los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado".