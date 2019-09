Plácido Domingo cancela un día antes su primera actuación en EEUU tras el estallido del escándalo de acoso sexual

El tenor español Plácido Domingo ha cancelado este martes su primera actuación en EEUU después de ser acusado por una veintena de mujeres de acoso sexual. Domingo ha cancelado su interpretación de la ópera 'Macbeth' de Verdi a unas horas de su debut en la temporada de la Metropolitan Opera de Nueva York.

El anuncio del tenor, adelantado por The New York Times, se produce después de que en los últimos días trabajadores de la Met Opera hubieran expresado su rechazado a la decisión de la dirección de no cancelar la actuación del cantante a pese a las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Aunque otras instituciones estadounidenses, como las operas de San Francisco y Filadelfia, habían optado por cancelar actuaciones de Domingo después de conocerse las acusaciones de una veintena de cantantes y bailarinas –nueve en agosto y otras once a comienzos del mes de septiembre–, la Met Opera de Nueva York había mantenido la actuación del tenor prevista para este miércoles.

En los últimos días esa decisión había provocado una creciente tensión en el equipo de la ópera neoyorquina, de la que se habían hecho eco diversos medios estadounidenses. Según The New York Times, uno de esos momentos de tensión se produjo el sábado tras un ensayo de vestuario cuando varios miembros de la orquesta y el coro trasladaron al director general de la Met Opera, Peter Gelb, su rechazo a la presencia de Domingo y le advirtieron de la imagen que su actuación trasladaría sobre el compromiso de la compañía con la lucha contra el acoso de las mujeres.

Tres días después de esa reunión y en un comunicado remitido al diario estadounidense, Plácido Domingo ha anunciado su renuncia a actuar en la ópera neoyorquina. "Creo que mi aparición en esta producción de 'Macbeth' distraería del duro trabajo de mis compañeros tanto sobre el escenario como fuera de él y, por ello, he pedido a la dirección abandonarla".

En el texto, el tenor español da a entender que no volverá a actuar en la opera neoyorquina. "Estoy satisfecho de que a mis 78 años haya sido capaz de interpretar el papel estelar en el ensayo de vestuario de 'Macbeth', lo que considero mi última actuación en el escenario de la Met", asegura.

Las acusaciones contra Plácido Domingo fueron publicadas a mediados de agosto por la agencia AP. En su primera información, la agencia citaba a nueve víctimas de abuso, acoso y comportamientos inadecuados, entre ellas la mezzo-soprano Patricia Wulf. A comienzos de este mes, otras once mujeres se sumaron a las acusaciones.