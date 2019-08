El testimonio de Patricia Wulf, la mezzo-soprano que acusa a Plácido Domingo de acoso sexual

"Cada vez que me bajaba del escenario, me estaba esperando. Se acercaba tanto como podía, ponía su cara frente a la mía, bajaba la voz y me decía 'Patricia, ¿te tienes que ir a casa esta noche?'", relata La cantante asegura que no tiene "ninguna duda de que eso era acoso" y reconoce que le daba miedo arruinar su carrera al responder que no