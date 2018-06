Pablo Casado y el otro recorte a la pobreza: lo que no se veía en la foto de campaña del candidato del PP

Los candidatos a presidir el Partido Popular ya han dado comienzo a sus campañas, tanto en actos presenciales, recorriendo España, como en sus redes sociales. Y es en este último campo donde hay un candidato que está destacando por encima del resto. Se trata de Pablo Casado, algo a esperar después de haberse presentado como "el primer candidato de Nuevas Generaciones", que está dejando imágenes llamativas en sus redes.

En redes sociales ha llamado la atención esta imagen que el candidato a la presidencia del PP compartió en su perfil.

En la foto, en la que también aparece Feijóo, pasan junto a una persona que está pidiendo dinero en la calle, a la que han recortado de la imagen difundida como parte de su campaña. Gracias a fotografías hechas en el momento por distintos medios y desde diferentes puntos de vista, se puede corroborar que no se trata de un montaje.

Sin querer has recortado la foto pic.twitter.com/JI8cHvU7hE

Otra imagen llamativa la ha compartido Ignacio Cosidó, un senador por Castilla y León que le ha querido mostrar su apoyo. En la foto, se puede ver a Pablo Casado posando con una bandera de España sobre el capó de un coche.

⁦ @pablocasado_⁩ no es el candidato favorito de la izquierda, pero es el favorito de los afiliados al PP; no es el preferido por Ciudadanos, pero es el preferido de los que se fueron del PP a Cs; no les gusta nada a los nacionalistas, pero les encanta a las españoles. pic.twitter.com/Pl1gkf00UJ