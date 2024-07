“¡A vuestros lápices, ciudadanos!”: los carteles de apoyo al nuevo Frente Popular francés con Marx, Blum o Taylor Swift de protagonistas

Una mujer depositando un voto en una urna con su hijo aferrado a su cintura mientras su marido está preso en un dibujo donde se lee “Votad al frente popular”. España conoce la potencia de los carteles políticos, en especial los de aquella izquierda de 1936 que pedía parar a la extrema derecha en las urnas. Ahora, el nuevo Front Populaire francés hace un guiño a esa época aprovechando la fuerza de un dibujo. ¿Cómo? Con razones en forma de cartel para apoyar a la nueva coalición, que ha conseguido parar a la ultraderechista Le Pen. “¡A vuestros lápices, ciudadanos!”.

Los franceses han reeditado piezas conocidas de la cultura pop, pero también han traído a la memoria actual a personalidades de la Francia de entonces, la que combatió contra el fascismo. Así, las típicas posturas de yoga cambian para crear una frase: Front Poulaire.

Maurice Thorez fue el secretario general del Partido Comunista francés y viceprimer ministro del país, y ha sido protagonista de una de las grafías, junto al socialista León Blum, una de las figuras más recordadas por los artistas y precursor de reformas como la reducción de la jornada laboral. “Mi corazón hace Blum, Blum por ti”. “Blum, Blum, Blum, Blum, I want you in my room”, como la canción de Vengaboys 'Boom, boom, boom, boom, I want you in my room'.

Reivindicación de derechos sociales

En otras piezas mezclan esa cultura y estilo actuales con las reivindicaciones de la coalición progresista. “Querida Siri, haz la revolución social y ecológica en 10 días, por favor”. También otros rótulos por la justicia fiscal, o los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. “Libertad, igualdad, unidad”, decía otro, con las manos cruzadas de diferentes mujeres.

Películas y artistas populares

La histórica proclama francesa varía ligeramente en algunos diseños. Como en este, que manda un único mensaje contundente: “Liberté, Égalité, Beyoncé”. ¿Y por qué mencionar a esta diva del pop? Para empezar, porque precisamente así llaman al Frente Popular: POP. Pero además, porque, como dijo Beyoncé en Irreplaceable, “to the left, to the left” (hacia la izquierda):

Pero Beyoncé no es la única diva de la que se han acordado. La cantante estadounidense Taylor Swift también ha estado presente. A través de sus famosas pulseras de la amistad, que sus seguidoras intercambian en sus conciertos:

Y recuperando una de sus canciones más famosas, 'Karma', en la que canta: “Cause' karma is my boyfriend” (porque el karma es mi novio), una letra ligeramente cambiada para la ocasión: “Cause' Karl Marx is my boyfriend...”:

El Señor de los Anillos también entra en las creaciones. “Las dos Torres. La Comunidad del Anillo. No pasarán”. Y una traducción de los sonidos de R2D2 de Star Wars. “Vota al nuevo Frente Popular”:

Consignas italianas y españolas anatifascistas

En la cartelería progresista no podían faltar dos himnos internacionales antifascistas. El español, “no pasarán” y el italiano, “Bella, ciao”. Este último con un guiño a Bardella, el segundo de la ultraderechista Le Pen: