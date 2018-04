Un estudio revela que los españoles no consideran a las mujeres compañeras de cañas

Las mujeres famosas españolas no toman cerveza. O los españoles no quieren tomar cerveza con ellas. Una de las dos cosas se desprende de un estudio realizado por Madison Market Research y encargado por Cerveceros de España -entidad que agrupa a los productores de cerveza nacionales- publicado este miércoles sobre "los compañeros de cañas favoritos" de las personas -mujeres y hombres- de nuestro país. En el ránking, liderado por Rafa Nadal con el 9,9% de los votos, aparecen 20 personas. Ninguna mujer.

Al tenista le siguen el humorista Dani Rovira y el futbolista Joaquín Sánchez, pasando por Santiago Segura, Mario Vaquerizo y llegando hasta Melendi. Ese es el listado general, pero la compañía ha hecho un desglose con los votos a personalidades de distintos sectores, también hasta veinte en cada uno. Ninguno lo lidera una mujer ni es paritario, aunque en algunos puestos (generalmente bajos) de esas listas sí aparecen chicas.

En la música, entre esos 20 están Rozalén, Malú, Rosario Flores, Alaska, Amaral y Amaia Romero; en el cine , Penélope Cruz, Maribel Verdú, Carmen Machi, Blanca Suárez, Elsa Pataky y Leticia Dolera -estas dos primeras son las categorías con mayor presencia femenina, seis en cada una-; en el periodismo, Julia Otero, Susanna Griso, Cristina Pedroche y Ana Morgade; en el deporte, solo Mireia Belmonte y Garbiñe Muguruza. La encuesta recuerda al reportaje de El País sobre a quién querían parecerse los adolescentes: ningún chico mencionaba a una mujer, mientras ellas pensaban tanto en hombres como en mujeres.

En la nota de prensa que acompaña a la investigación, Cerveceros de España no hace ninguna valoración acerca de los estereotipos interiorizados y falta de referentes femeninos que revela la escasa aparición de mujeres entre los elegidos. Sí segrega por géneros en su comunicado al especificar, por ejemplo, que las mujeres consultadas han elegido mayoritariamente a Pablo Motos en el campo de comunicación, o a Paco León en el del séptimo arte. También indican datos como que Nadal es el número uno tanto para hombres como para mujeres.

Sí explicitan que el objetivo era "conocer la relevancia de ciertos personajes

públicos en función de su interés como compañero de cañas y barras de los

españoles". "La encuesta que hacemos cada año pretende ser un termómetro del

impacto de personajes de la sociedad, el cine o la música. Que un español sienta

el deseo de compartir algo tan nuestro como una cerveza, una tapa y una charla

con alguien muestra la importancia y relevancia reales de una persona en el

conjunto de la sociedad", citan en el comunicado a Jacobo Olalla Marañón, director general de la empresa.

Cerveceros de España especifica que el sondeo se realizó entre el 12 y el 19 de marzo en el ámbito nacional y con un muestreo aleatorio para un total de 2.001 encuestas telefónicas a hombres y mujeres. Este diario se ha intentado poner en contacto con la compañía para conocer si, aunque no la hayan incluido oficialmente, tienen alguna opinión acerca de los motivos para un resultado tan sesgado por género, y también si, aunque no lo parece por los porcentajes, las preguntas a los participantes eran cerradas -es decir, la compañía daba las opciones a seleccionar, en cuyo caso la mayoritaria presencia masculina no sería espontánea-. De momento no ha obtenido respuesta.

En respuesta a la viralización del estudio, el portal de información feminista perteneciente a Buzzfeed, LOLA, ha invitado en Twitter a que los usuarios respondan con qué mujer española se irían de cañas. Entre las por ahora decenas de menciones, algunas escogidas coinciden con las del sondeo de Cerveceros de España como Carmen Machi y Leticia Dolera, y hay incorporaciones nuevas, como Manuela Carmena y Cristina Pardo.