"Soy mayor, soy tonto del culo": la respuesta de un conductor imprudente a un ciclista que le reprocha su actitud

Cada vez es más común ver a bicicletas como otro medio de transporte más en las ciudades. Aún así, la falta de educación vial en los conductores de turismos para convivir con los ciclos en el asfalto es evidente. Este hecho genera situaciones de peligro que los ciclistas que optan por desplazarse por las ciudades a dos ruedas asumen a diario y que han decidido retratar en vídeo.

Recientemente numerosos ciclistas, además de colocarse el casco reglamentario, se colocan una cámara para grabar estos momentos y luego denunciarlos a través de las redes sociales. Es el caso del ciclista y tuitero Miquel M. que ha recogido en una grabación la actitud de un conductor que se salta un semáforo invadiendo una senda ciclista en Barcelona. Tras ser reprendido, su reacción es cuanto menos llamativa.

La reacción más surrealista que he visto hasta ahora yendo en #bicibcn. Si lo que quería era que callase, ha sido bastante efectivo.



Igualmente, punto en común con el resto: Gente con prejuicios y no apta para conducir, al volante de toneladas de metal. pic.twitter.com/6tWBjhhiZx — Miquel M. (@miq_m) December 8, 2019

"No me voy a ir, porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto... del culo", espeta el conductor. "Me han dado por culo, dios mío". En este sentido, el tuitero expresa que en este tipo de situaciones hay "un punto en común". "Gente con prejuicios y no apta para conducir, al volante de toneladas de metal", subraya.

El ciclista explica que en esta situación el conductor iba acompañado y estaba en sus cabales. "Cuando hablo de prejuicios, me refiero a la homofobia que desprende de su discurso", denuncia en el mismo hilo de Twitter. "Cuando digo que no es apto para conducir, hablo del semáforo que se salta (suspenso en un examen) y la posterior invasión del carril bici."

"Si no se le da visibilidad al problema, este se sigue perpetuando. Visibilizándolo es como se consigue que quien tiene que ponerle solución (ayuntamientos, DGT...) acaben tomando medidas", manifiesta en otra publicación de la misma red social.

Miquel M. es bastante activo en sus redes sociales en relación con esta causa. En el vídeo que puede verse arriba vemos cómo varias furgonetas de transporte invaden de forma irregular el carril bici.

Un pequeño paseo en #bicibcn por Consell de Cent i Diputació. Remix de vehículos potencialmente peligrosos que se te tiran, varios #CBInvaders, y algún objeto volador no identificado.



Disculpas por adelantado por la cutre-edición de vídeo. pic.twitter.com/wlBF97wCHG — Miquel M. (@miq_m) November 19, 2019

Asimismo, en este último podemos ver cómo es de común la invasión de los carrilles bici por parte de los conductores a pesar de la cercanía de los ciclistas. Todos los vídeos incluyen la etiqueta #bicibcn que numerosos ciclistas barceloneses emplean para denunciar la actuación de los conductores en la capital catalana.