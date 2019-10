Así ha plasmado la prensa internacional la exhumación de Franco

24 de octubre de 2019. Casi 44 años después de que el dictador Francisco Franco fuera enterrado con honores en el Valle de los Caídos sus restos han salido de la basílica con dirección al cementerio público de Mingorrubio-El Pardo poniendo fin a décadas de permitida exaltación en un lugar propiedad de Patrimonio Nacional. La prensa internacional está informando de este momento histórico para España.

A primera hora de esta mañana, la agencia de noticias France-Presse a través de un hilo en Twitter con infografías y fotografías históricas ha informado de que los restos del dictador saldrían "de un grandioso mausoleo estatal cerca de Madrid" y se inhumarán "en una tumba más discreta".

En la infografía, la agencia subraya que Franco trasladó al mausoleo "desde cementerios y fosas comunes, sin informar a los familiares y 'en nombre de la reconciliación familiar" los restos de 30.000 españoles muertos durante la Guerra Civil

Infographic on the Valley of the Fallen mausoleum near Madrid https://t.co/447e4JWuXU pic.twitter.com/OKAabpSRtf

En último lugar, AFP expresa que "establecer un lugar de descanso final para los líderes fallecidos" ha sido problemático para muchos países. De esta manera, realizan un resumen de algunos líderes controvertidos que han sido "exhumados y enterrados de nuevo en lugares más discretos" equiparando a Franco con el dictador de la URSS Joseph Stalin o el dictador de Rumanía hasta 1989 Nicolae Ceausescu.

Settling on a final resting place for deceased leaders, has long been troublesome for many countries. A round-up of some controversial leaders who have been exhumed and reburied in more discreet spotshttps://t.co/TCMnsCW0Tcpic.twitter.com/f2pUyUfb2k