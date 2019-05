Las redes se reapropian del insulto "feministas feas" para homenajear a mujeres brillantes en diferentes campos

El martes, el candidato de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, en un mitin celebrado en la plaza de toros del municipio madrileño de Valdemoro, al que también asistieron Santiago Abascal y otros líderes del partido de extrema derecha, arremetió contra las "feministas feas que dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer".

La respuesta por parte de las redes sociales no se ha hecho esperar. Con el hashtag #FeministaFea, la tuitera Cristina Hernández (@Cristina_H_) ha lanzado una propuesta que ha recibido una gran acogida por parte de la comunidad tuitera: utilizar el hashtag para destacar a mujeres feministas que han sobresalido en diferentes ámbitos.

"Estamos en un momento en el que estamos viendo cómo continuamente la derecha está intentando estereotipar y denigrar lo que es el feminismo. Dicen que las feministas son o hacemos cosas que para nada hacemos. El feminismo es un movimiento histórico de emancipación de la mujer", ha asegurado la socióloga Cristina Hernández en declaraciones a eldiario.es.

En cuanto al porqué de la propuesta que ha lanzado en Twitter, Hernández afirma que: "Muchos movimientos sociales cogen un insulto y lo devuelven con un significado completamente distinto". Ella ha querido hacer lo propio "haciendo lo que hace el feminismo: pedagogía y visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres en el movimiento feminista a lo largo de la historia y en la actualidad".

Sobre las declaraciones realizadas por Buxadé, Cristina Hernández sostiene que "desde la derecha de este país lo que están haciendo en realidad es descalificarse a sí mismos porque están mostrando una incomprensión absoluta de lo que es el feminismo".

Por su parte, ha rendido homenaje a Clara Campoamor, una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, el cual se logró en el año 1931 y se ejerció por primera vez en las elecciones del año 1933. "Gracias a ella en España las mujeres podemos votar, incluidas las diputadas de VOX", ha sentenciado en su cuenta de Twitter.

También ha señalado a la sufragista británica Christabel Pankhurst -hija de la conocida sufragista Emmeline Pankhurst- cuyo arresto atrajo la atención de los medios a principios del siglo XX e incentivó la unión a la causa sufragista.

"Ellas y otras como Olympe de Gouges son figuras a las que les debemos el derecho al voto, que es algo que todas las mujeres deberían agradecer al feminismo".

Asimismo, ha añadido la imagen de Kate Millet, María Lejárraga, Emily Davison y Concepción Arenal, entre otras.

En enero de este mismo año, Cristina Hernández compartía a través de un hilo de Twitter la experiencia que vivió hace dos años con la web Mediterráneo Digital, tras conseguir que varias marcas retiraran su publicidad de esta página,que publicó un artículo titulado "¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?".

Recibió una querella por "calumnias, amenazas y coacciones" por parte de Mediterráneo Digital, que exigió a la usuaria "80.000€ y una rectificación pública", según contó en su perfil de Twitter. Finalmente, el caso fue archivado apelando a su libertad de expresión.

Sobre las respuestas a aquel hilo, de gran repercusión en aquel momento, sostiene que: "Al final las redes son un espacio más de difusión del discurso feminista y allí donde se difunde vamos a encontrar la reacción de machistas y del patriarcado".

Considera las redes como "un espacio muy poderoso" desde el que se consigue llegar a un número de gente que de otra forma sería imposible. Sobre la relación entre las redes sociales y el feminismo, ha hecho referencia a la escritora Susan Faludi y a su libro Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna. "Al feminismo las redes le sientan como un guante, porque es solidaridad, horizontalidad y es compartir y aprender las unas de las otras", indica.

Los usuarios y las usuarias que se han sumado al hashtag #FeministaFea han inundado Twitter con imágenes de la periodista Gerda Taro, Hedy Lamarr, Virginia Woolf, Hipatia de Alejandría, Dolores Ibárruri, Flora Tristán, Chimamanda Ngozi Adichie, Simone de Beauvoir, Mona Eltahawy, Maya Angelou y un largo etcétera.





#FeministaFea de hoy es @monaeltahawy periodista y escritora, una de las la 100 africanas más influyentes en el mundo según @TheAfricaReport

💜💜✊🏽

Autora de libros imprescindibles como #ElHimenyElHijab



A punto de ver la luz "The Seven Necessary Sins for Women and Girls" pic.twitter.com/s41lByYHSg