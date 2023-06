Gema García (IU) será la primera alcaldesa de la historia de Alcalá del Río

Alcalá del Río contará a partir del próximo 17 de junio, cuando se celebre el Pleno de investidura de la nueva Corporación Municipal, con una alcaldesa, Gema García, por primera vez en su historia. Así se extrae del resultado de las Elecciones Municipales del pasado domingo, donde la candidatura de Izquierda Unida encabezada por García aglutinó un mayor número de papeletas hasta alcanzar el 42,07% de los votos con los que obtuvo 8 concejales, seguida del PSOE con un 26,84% y 5 concejales, y del PP con un 23,13% de los sufragios y 4 concejales.

La reivindicación sanitaria, clave para la "resistencia" de las izquierdas en la Sierra Sur de Sevilla: "Ha influido en el resultado"

Más

Aunque con una mayoría simple, Izquierda Unida podrá formar un gobierno en minoría. El acuerdo entre PSOE y PP para la formación de un Gobierno municipal alternativo es una opción que no ha estado sobre la mesa. De este modo se rompe un período de 12 años de gobiernos socialistas al mando de Alcalá del Río y de sus pedanías de Esquivel, El Viar y San Ignacio del Viar, bajo la batuta del todavía alcalde en funciones, Antonio Campos.

La alcaldesa electa es Gema García, que atiende a SevillaelDiario.es casi sin voz. Es un daño colateral que le ha dejado una campaña electoral intensa, con intermitentes aguaceros hasta la misma tarde y noche del domingo entre el recuento de los votos en los colegios electorales del término municipal alcalareño. La lluvia de votos que salieron de las urnas para Izquierda Unida les ha supuesto recuperar una plaza histórica para esta formación.

“Los cambios se van a notar”

Funcionaria desde 2011, la alcaldesa electa de Alcalá del Río es maestra de Educación Primaria, y desempeña su labor docente en las aulas del CEIP Menéndez Pidal de Los Rosales, donde se ha comprometido a continuar hasta el final de curso. “Están todos los padres y madres revolucionados desde la noche del domingo preguntándome qué voy a hacer”, explica Gema García, y añade: “Mi idea es estar hasta el final, que será el día 23 de junio, porque yo no tengo muebles, trabajo con personitas que me necesitan y no les voy a abandonar”.

Casada y madre de una niña de 12 años y de un niño de seis, en la agenda municipal la regidora electa se ha propuesto hacer visible el cambio en los primeros 100 días de Gobierno municipal, atendiendo a los compromisos adquiridos. “En los encuentros que he tenido en los últimos cuatro años y durante la campaña electoral lo que se nos ha reclamado son cosas básicas como la participación ciudadana, el mantenimiento y la mejora de la limpieza de los parques, jardines y las calles, darles vida, sombra y también seguridad”, asegura Gema García, “y aunque no tenemos la varita mágica sí tenemos claro que los cambios se van a notar desde primera hora con el nuevo gobierno”, avisa.

“Quiero un gobierno abierto, que escuche y que responda a los ciudadanos, que se interese por los problemas que tenemos para darles solución”, afirma Gema García con contundencia.

“No cierro las puertas a nadie”

Abrumada por los mensajes de agradecimiento que sigue recibiendo, defiende que sus aliados en esta etapa deben ser todos sus vecinos, quienes le votaron y quienes optaron por otras papeletas: “No cierro las puertas absolutamente a nadie, quiero contar con todos, desde los clubes deportivos a las asociaciones que hoy son pocas pero queremos fomentar para llegar mejor a todos los pequeños o grandes problemas que tienen nuestras barriadas y pedanías; también los trabajadores municipales, las empresas locales, colectivos diversos y partidos políticos. Les necesitamos para mejorar Alcalá del Río”.

De su trayectoria en política subraya el momento en que dio el paso al frente para comprometerse en la agrupación local de Izquierda Unida. “Desde chiquitita he mamado la política con mis padres, con mis abuelos, y mi tío Ramón Roca estuvo apunto de ser alcalde en el 1979”, confiesa, por eso cuando después de ser madre por primera vez y durante el embarazo de su segundo hijo, hace más de cinco años, le preguntaron si podían contar con ella, se prestó a hacerlo sin reservas. “No podía decirles que no, pero me conozco y tampoco podía decir que sí a medias. Siempre estoy preguntándome qué puedo hacer por ayudar a otras personas que me rodean y para resolver los problemas que tiene mi pueblo”, confiesa.

Un pulso entre PSOE e IU

Desde las primeras elecciones democráticas, el pulso ha estado entre PSOE e IU en este municipio. Ya en 1979, el PCE presentó Ramón Roca, tío de la futura regidora, que contó con la confianza del PSA y de la UCD para gobernar, pero finalmente se hizo valer un acuerdo a nivel estatal entre PSOE-PCE por el que ocupó el sillón de la Alcaldía el socialista José Chamorro. El PSOE mantuvo esta plaza en los comicios de 1983 y de 1987, y fue la fuerza más votada también en 1991, cuando una coalición de IU, UPAN y PA formó equipo de Gobierno. En los comicios de 1995 el pacto entre varias fuerzas políticas se mantuvo, con un gobierno integrado en esta ocasión por IU y PA al que se sumó un concejal del PP que, en 1996 hizo una moción de censura con el PSOE para gobernar hasta 1999, cuando las elecciones dieron la victoria al candidato de IU, Juan Carlos Velasco Quiles.

Atención en pandemia

En el diálogo pone énfasis el ex alcalde Velasco Quiles, el profesor de Geografía e Historia que gobernó hasta su dimisión en 2010. “Siempre la confrontación aquí ha estado entre PSOE-IU, teniendo nosotros una mayor capacidad de diálogo, consenso y acuerdo con otras organizaciones políticas”, relata el ex regidor y docente jubilado desde 2021, que pasó el testigo en el consistorio a Fernando Rienda en 2010.

Desde IU Alcalá del Río apuntan que, una de las claves de la confianza que obtuvieron el domingo se encuentra en el servicio que ofrecieron a sus vecinos durante la pandemia. “En la sede nos pusimos manos a la obra para ayudar a los vecinos a resolver cosas tan básicas como la tramitación de bonos sociales de electricidad, tramitación de ayudas, pensiones y becas de estudios, y otro tipo de gestiones”, indican en la agrupación.

Además de la próxima alcaldesa, Gema García, desde el 17 de junio integrarán el gobierno municipal como concejales Sergio Manuel Domínguez, Jesús Miguel Monclova, María Cruz Hurtado, Fco Javier Velázquez, Isabel Díaz, Samuel Velazquez y Ana María Fernández.