La Sevilla a la que no llega el 'efecto Moreno': un pueblo donde PSOE gana al PP y 17 sin ningún concejal popular

Tirando de épica, vendría a ser que Curro pudo con Juanma. Curro es Francisco García, alcalde de la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal (6.700 habitantes) a partir del próximo 17 de junio tras, literalmente, nadar a contracorriente: con el PP en la cresta de la ola, este candidato del PSOE es el único de la provincia que le ha quitado a los populares una alcaldía que controlaban. Es justo lo contrario de lo que ha ocurrido en otros 15 municipios sevillanos, con los que se ha hecho ahora el PP arrebatándoselos sobre todo a los socialistas. Y Juanma, claro, es Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, cuyo efecto no le ha servido al actual regidor, Martín Torres, para conservar un cargo que ocupaba desde 2015.

Lo de Villanueva del Ariscal es una isla en el mar electoral del PP, que ha dado un salto espectacular en la provincia de Sevilla: ha sumado 120.731 votos más (se ha plantado en 298.736), ha reducido la distancia con el PSOE a menos de seis puntos porcentuales (31,6% frente a 37,26) cuando hace cuatro años era nada menos que de 22 y ha ganado en 24 municipios en los que en 17 –incluyendo Utrera tras la agónica corrección de última hora– ha conseguido mayoría absoluta, que de por sí ya son más que las localidades (10) que controlaba hasta el pasado 28M. El salto en concejales también ha sido exponencial, de 255 a 402, un crecimiento del 57,6%, pero todavía hay municipios que se resisten al 'efecto Moreno' como demuestran los 17 en los que los populares no tienen ni un solo edil.

Esta cifra, aunque todavía apreciable, ha supuesto reducir a la mitad las localidades sin representación, que en 2019 fueron 31. Ahora la mayoría son pueblos de pequeño tamaño, con solo siete por encima de los 5.000 habitantes: Aznalcóllar, La Campana, Casariche, Castilblanco, Fuentes de Andalucía, Isla Mayor y Tocina, el mayor de todos con sus 9.500 residentes. Lejos queda la situación anómala que se daba hasta ahora en Utrera, cuarto municipio de la provincia en el que viven más de 51.000 personas, donde ha pasado de no tener ningún edil a ganar las elecciones y sumar 13 (lo que supone mayoría absoluta) tras fichar entero y teñir de azul un partido local liderado por un antiguo andalucista que ya fue alcalde utrerano durante 12 años, Curro Jiménez.

El muro de la Sierra Sur

Buena parte de las localidades que se mantienen refractarias al PP se ubican en la Sierra Sur sevillana, de tradicional (y masivo) voto a formaciones de izquierda. El caso paradigmático es Marinaleda, donde logró unos raquíticos siete votos que, no obstante, le valieron para ser tercera fuerza política, por delante de PSOE (seis papeletas) y Vox (cinco). De esta comarca son también Los Corrales, Gilena, Lantejuela, Martín de la Jara y Pruna, además de la ya mencionada Casariche. Los restantes pueblos en los que los populares siguen sin representación son Alcolea del Río, El Garrobo, Las Navas de la Concepción y El Real de la Jara.

Este pequeño archipiélago de pueblos se le resisten a un PP que el 28M redujo a 53.493 votos la distancia en la provincia con el PSOE, que hace cuatro años situó en casi 200.000 la diferencia. Por eso llama especialmente la atención el caso de Villanueva del Ariscal, uno de esos municipios en los que las cuentas electorales son fáciles, porque el PSOE ha conseguido siete concejales y el PP se ha quedado con los otros seis, no hay más para repartir ni representación de ningún otro partido en el pleno. Y todo gracias a una pequeña distancia de sólo 48 votos que lo ha cambiado todo.

El sorprendido responsable de lo ocurrido insiste en que se deje el Francisco a un lado, que su nombre es Curro García, y admite que en el resultado ha tenido su influencia que el PP “se ha confiado y relajado”, quizás dando por hecha una victoria que al final no llegó. A esto le suma que, a su juicio, “la gente está harta porque ve que el pueblo no avanza” con el ahora regidor en funciones, Martín Torres, que ha declinado dar su punto de vista.

Por solo 48 votos

Por cierto, que el recuento fue “agónico” porque el PSOE se impuso por unos pírricos 48 votos, con lo que hubo tensión “hasta la última papeleta”. La victoria ha sido una “sorpresa tan grande” que ahora tiene que resolver sobre la marcha las cosas en su trabajo, ya que es enfermero en el hospital de San Juan de Dios de Bormujos y tiene que acordar su nueva situación laboral, con la intención puesta en no desvincularse totalmente de su profesión.

En cuanto a la fórmula para vencer a un PP que no deja de crecer, lo achaca a que se ha hecho “un buen trabajo” en la oposición y a que en los municipios más pequeños se sigue votando más al candidato que al partido de turno, porque admite que “con las siglas no nos ha ido bien”. “Me da cosa por muchos compañeros que han trabajado mucho” y, al final, han sido penalizados por un debate nacional que no tiene a la marca PSOE precisamente en su mejor momento.

Junto a Villanueva del Ariscal, y al margen de los 17 pueblos en los que el PP sigue sin tener presencia, se da la circunstancia de que en otros cuatro mantiene una escueta representación agravada con la pérdida de un concejal el 28M, concretamente en Carrión de los Céspedes, Gines, Lora de Estepa y El Pedroso. Y en Alcolea del Río, una de las localidades en las que los populares no tienen ningún edil, el contador se les ha puesto a cero tras perder el domingo los dos concejales que ganaron en 2019.