La reivindicación sanitaria, clave para la “resistencia” de las izquierdas en Sierra Sur de Sevilla: “Ha influido en el resultado”

La ola que impulsó Juan Manuel Moreno en las autonómicas hace 11 meses alcanza también al tablero municipal, logrando penetrar en territorios hasta ahora insondables para los populares. Frente a este avance, la Sierra Sur de Sevilla se mantiene como uno de los principales reductos socialistas en una provincia donde el partido de Pedro Sánchez ha sufrido uno de los mayores varapalos políticos de estos comicios, tras perder la capital de Andalucía, símbolo político del PSOE, ahora en manos del popular José Luis Sanz.

A diferencia de otros rincones que han logrado teñirse de azul, esta comarca sigue estando dominada por el color rojo. De los 19 municipios que conforman la Sierra Sur sevillana, 11 estarán encabezados por alcaldes socialistas y tan solo uno lo hará bajo el mando del PP. Si bien los populares se han impuesto también como primera fuerza política en La Roda de Andalucía (pasando de dos concejales en 2019 a cinco en estas elecciones), la suma de PSOE y Con Andalucía impide que el grupo popular pueda llegar a formar gobierno. De los pueblos restantes, cuatro han encumbrado a la citada coalición progresista y en dos (Algámitas y Pruna) los vecinos han apostado por formaciones independientes.

Esta tendencia de apoyar a la izquierda entronca con la movilización en defensa de la sanidad pública que han protagonizado muchos de estos pueblos en los últimos meses, ante el “colapso” de la atención primaria que sufren las zonas rurales, con especial incidencia en la zona básica de Estepa, a la que pertenecen todos ellos (a excepción de Pruna). Tanto es así que alcaldes como el reelegido Antonio Jesús Muñoz Quirós (PSOE) en Estepa, entienden que “la situación de la sanidad ha influido en el resultado electoral”, pues ha llevado a los vecinos a depositar su confianza en aquellos candidatos que han participado junto a ellos en las manifestaciones convocadas por Marea Blanca, en pos de denunciar las políticas “privatizadoras” que le atribuyen al líder de los populares en Andalucía.

“Al frente” de la defensa de la salud pública

Aunque este regidor socialista asegura que el voto en la política local está condicionado por “el componente personal” que otorga la cercanía, reconoce también que “ha habido mucha movilización porque la situación es muy precaria”, y eso se ha reflejado en las urnas, de acuerdo con la opinión que traslada Muñoz Quirós a este periódico. “Históricamente esta comarca ha sido muy izquierdosa”, apostilla Antonio Jesús Muñoz, antes de reconocer que “frente al avance del PP”, la Sierra Sur sevillana destaca en el mapa político de la provincia como “una isla” donde se sigue apostando por el socialismo y se reniega de una formación, cuya presencia es prácticamente residual en toda la zona. En parte porque sus vecinos la identifican ya como con una orden –derogada a 10 días de las elecciones – que ha sido demonizada por quienes defienden la sanidad pública.

Los vecinos, por su parte, coinciden en afirmar que “la gente está muy concienciada” con la cuestión sanitaria, tal y como se refleja en las multitudinarias concentraciones que se han celebrado en la provincia antes del 28M. “En todas” –como afirman políticos y convocantes– han participado las fuerzas de signo progresista, conscientes de que la mejora de la atención sanitaria es “una necesidad” y una de las “preocupaciones reales” de quienes habitan la Sierra Sur. Este “respaldo” es algo que “la gente ha valorado”, según aprecian los organizadores, a tenor de los resultados.

En lo que se refiere al contexto electoral, los votantes han percibido que “la defensa a ultranza de la sanidad pública” ha estado presente en la campaña de estas municipales, aun siendo competencia de la Junta de Andalucía. “La gente sabe lo que vota y sabe que la sanidad depende de otras administraciones, pero también ven que la gestión de los servicios públicos que nosotros defendemos no es la misma que defienden ellos”, reflexiona en este sentido el primer edil que acaba de revalidar su cargo en Estepa, aludiendo a los argumentos que se han esgrimido a un lado y otro del arco político durante los mítines y debates electorales.

En línea similar, quien va a gobernar Casariche con mayoría absoluta bajo las siglas de Con Andalucía, Ramón Parrado, señala que, sin ser competencia municipal, su equipo ha estado “al frente de las movilizaciones” impulsadas por Marea Blanca. Se refiere a la implicación que han mostrado en las distintas convocatorias, concediendo un “apoyo” que han puesto en valor los propios integrantes de la entidad social promotora de dichos actos reivindicativos.

Rendir cuentas desde la alcaldía

“Prácticamente, todos esos ayuntamientos de izquierda han respaldado nuestras reivindicaciones, ya sea con declaraciones, participando en todas las movilizaciones e incluso aportando medios económicos para la megafonía”, informa al respecto uno de los portavoces de Marea Blanca en el área sanitaria de Osuna. Si bien esta plataforma integrada mayoritariamente por sanitarios recuerda su naturaleza como “movimiento ciudadano”, también celebra haber puesto “en el centro de la actividad política y del discurso político” la situación de los consultorios en las zonas rurales.

Ya en escenario postelectoral, el siguiente paso que se han marcado es promover que esos mismos representantes que se han perfilado como defensores de la sanidad pública en la calle, “actúen desde el ámbito institucional”. Al respecto, el futuro alcalde de Casariche se compromete desde ya “como equipo de gobierno a llamar a todas las puertas necesarias para revocar esta situación catastrófica”. Asimismo, el alcalde de Estepa asevera que el PSOE “no va a permitir que siga así” la atención primaria, apelando a una “falta de personal” tan acuciante en estas “zonas de difícil cobertura” que deja “a los vecinos desatendidos” y a los profesionales “saturados”.

No obstante, Antonio Jesús Muñoz Quirós vuelve a incidir en que “la atención primaria no va a tener solución” hasta que la administración responsable “no incentive que se cubran las vacantes”. De ahí que, a las puertas de las elecciones generales adelantadas, Marea Blanca se proponga dirigir su hoja de ruta a “demandar actuaciones sanitarias” enfocadas esta vez a blindar la sanidad pública desde las normativas estatales. Al respecto, avanzan ya que van a exigir la “imposibilidad de aprobar órdenes para privatizar la sanidad por parte de las comunidades”, así como un mayor presupuesto con “concepto finalista” para que se garantice “que no se puede gastar en otra cosa” que no sea mejorar “el servicio más valioso que tenemos”, como lo define el alcalde de Estepa.