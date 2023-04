Salud y los sindicatos vuelven a alejarse por la “privatización” de la atención primaria en Andalucía

La última mesa técnica sobre la atención primaria en Andalucía ha vuelto a poner en evidencia que las partes están alejadas de un acuerdo. Si bien el último encuentro entre la Consejería de Salud y los sindicatos, celebrado el pasado 29 de marzo, dio pie a un acercamiento porque se presentaron documentos con “medidas concretas” -enfocadas en la mejora salarial de los sanitarios-, los grandes focos de conflicto siguen sin resolverse: las secciones sindicales dicen que no hay voluntad por parte del Gobierno andaluz por frenar la “privatización” de la atención primaria y tampoco se avanza en un acuerdo global que mejore la presión asistencial que se sufre en los centros de salud.

La cita entre los sindicatos y la Consejería de Salud ha durado nueve horas y se ha celebrado en un ambiente de “calma tensa” porque, según fuentes sindicalistas, “se está acumulando mucha tensión por no haber acuerdos y es posible que en algún momento reviente”. Dicha tensión se refiere sobre todo a la orden que aprobó la Junta de Andalucía a finales de febrero para establecer por primera vez conciertos de la sanidad privada en la atención primaria. Esta norma ha sido polémica desde el primer momento y le ha costado a Salud una rectificación que no acaba de convencer.

“Hablar de casos de emergencia es un cajón de sastre”

En la cartera que dirige Catalina García han pasado de establecer el pago por los servicios de la privada en un centro de salud público en el caso de que el sistema lo necesite, a matizarlo y establecer que solo sucederá “en casos de emergencia sanitaria”. Para los sindicatos esta modificación resultó un avance positivo, pero no definitivo ya que entienden que mientras la norma exista y esté redactada de tal manera, seguirá abierta la puerta a la “privatización” de los ambulatorios. “Hablar de casos de emergencia es un cajón de sastre porque no es fácil delimitar cuándo se trata de episodio así y porque el estado ya tiene mecanismos para tomar decisiones en ese sentido como ya se vio durante la pandemia”, apuntan fuentes sectoriales.

La mesa técnica de este lunes no ha servido para aclarar nada al respecto de esta norma. Antonio Macías, portavoz sanitario en UGT, sostiene que si Salud realmente no pretende privatizar la atención primaria como dicen, “lo único que tienen que hacer es quitar el documento que lo justifica”. Una línea común a la que tienen todos los sindicatos ya que tampoco CSIF, SATSE, Sindicato Médico y CCOO están de acuerdo con la idea de la Junta de Andalucía con respecto a esta norma.

Sin plan concreto

Al margen de la concertación de los centros de salud con la primaria, la mesa técnica ha analizado un documento presentado por la Consejería de Salud con 19 puntos enfocados en mejorar el colapso asistencial de los ambulatorios en los que “no se ha concretado nada”, según las fuentes sectoriales consultadas. “No ha habido consenso en ninguno”. No obstante, sí se han “tomado anotaciones” de las aportaciones que ha hecho cada sección sindical de cara a la siguiente mesa técnica prevista para el 2 de mayo. Como aún falta un mes, CCOO ha pedido que la cita se adelante y se pueda “entrar en lo concreto” porque, de nuevo, las propuestas del Ejecutivo regional son demasiado generales y vagas para los interlocutores sanitarios.

Victorino Girela de CSIF dice que las posturas “están alejadas” porque hay bastantes cuestiones que han solicitado y que no se presentan en ningún documento. A pesar de ello, tanto él como Luis González de CCOO muestran cierto optimismo cuando dicen que siguen “abiertos a una negociación”. Una posición muy similar a la de José Sánchez de SATSE que, aunque reconoce que las interlocuciones con Salud “están difíciles”, desde su sindicato piensan seguir “negociando”. En todo caso, como las fechas para llegar a pactos siguen siendo muy laxas, las fuentes consultadas no descartan que se puedan producir nuevas movilizaciones en la calle, como la que tuvo lugar en marzo impulsada por las mareas blancas de toda Andalucía.

Huelga médica a la vista

Por otra parte, esta mesa se ha celebrado a tan solo 72 horas de que el Sindicato Médico Andaluz lleve a cabo la primera jornada de huelga de las que tiene previstas para los próximos dos meses. Este y cada miércoles, los médicos de la atención primaria están llamados a parar en protesta por las decisiones que está tomando Salud en los últimos tiempos. Primero, por no concretar la limitación de agendas a la que se enfrentan los profesionales y segundo, por poner encima de la mesa la polémica orden de “privatización” de la atención de los centros de salud.

Fuentes del sindicato médico explican que, independientemente del sentido de la mesa técnica de este lunes, la negociación para detener la huelga no se iba a producir en ese foro, por lo que la posibilidad de suspenderla no pasaba por dicho encuentro. De momento, no hay reunión prevista con Salud para desbloquear la situación, como sí la hubo en enero en el anterior amago de parón que hizo este sindicato. Entonces, lograron el compromiso por parte de la Administración de establecer límites de agenda de 35 usuarios por médico de cabecera al día, 25 en el caso de los pediatras y la posibilidad de atender a un máximo de 25 pacientes en horario de tarde mediante continuidad asistencial. Pero de aquello tampoco se ha avanzado en nada.