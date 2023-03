Sindicatos y Consejería de Salud acercan posturas para frenar la “privatización” de la atención primaria en Andalucía

Los sindicatos y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía están más cerca de llegar a entenderse de lo que lo estaban hace tan solo unos días cuando las mareas blancas salieron a manifestarse por toda la comunidad autónoma para defender la sanidad pública. La mesa técnica celebrada este miércoles para tratar la atención primaria ha permitido que las partes acerquen posturas para trazar un plan de mejora de la situación de los centros de salud y frenar la “privatización” que pone encima de la mesa la orden que establece concierto con la sanidad privada en los ambulatorios.

Según fuentes sindicalistas, la reunión de hoy ha servido para que desde Salud presenten un primer documento con medidas “concretas” para mejora la saturación que padece la atención primaria. Si bien ya se han mantenido mesas previas con el mismo objetivo, hasta la fecha las propuestas no pasaban de ser ideas generales que no contaban ni siquiera con el respaldo de la Consejería de Hacienda puesto que no contaban con un presupuesto para llevarlas a cabo. Sin embargo, en esta ocasión, la propuesta de mejora de la atención primaria pasa por la mejora salarial de determinados colectivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Aunque es un primer paso en la buena dirección, sindicatos como CCOO afean que Salud sólo apueste por la subida de sueldos para aquellos profesionales que históricamente ya han tenido aumentos retributivos y piden que esta idea se amplíe a todo el personal adscrito al SAS. De lo contrario, amenazan con continuar el calendario de movilizaciones que ya han puesto en marcha y que este mismo miércoles ha vuelto a sacar a la calle al Sindicato Médico Andaluz (SMA), a pesar de ser una sección sindical que suele estar más próxima a los postulados del actual Gobierno andaluz.

Precisamente fuentes de esta organización recuerdan que hacen falta medidas “urgentes” para los médicos de atención primaria que pasen por la limitación de agendas y la mejora de los sueldos que perciben. “No se han dado pasos hoy en ese sentido”. Por su parte, desde UGT ven “predisposición” para llegar a un acuerdo, aunque estiman que se está “muy lejos” de eliminar la posible “privatización” de la atención en los centros de salud. Se refieren así a la orden que aprobó a finales de febrero la Junta de Andalucía para establecer conciertos con la sanidad privada para la primaria.

Esta orden ha sido polémica desde su publicación en el BOJA porque pasó desapercibida para la mayoría de sindicatos -no se presentó en ninguna mesa sectorial ni se negoció y sólo CCOO supo de su existencia- y ha sido la mecha que ha encendido las numerosas movilizaciones que se han producido en el último meses por parte de diferentes organizaciones y sindicatos. En esta ocasión, Salud ha vuelto a insistir en la idea de modificar la norma para que sólo se pueda usar la sanidad privada en los centros de salud cuando haya una situación de emergencia sanitaria que lo requiera. No obstante, los sindicatos abogan por la retirada definitiva de la orden para evitar que se abra la puerta a la “privatización”.

Además de ello, Salud y los sindicatos volverán a reunirse el próximo 10 de abril para seguir avanzando en la senda en la misma senda que se ha iniciado este miércoles. El objetivo es llegar a un acuerdo que consiga plasmarse en un plan integrar que mejore los problemas asistenciales que sufre la atención primaria y que se deriva en largos cupos de pacientes por médico y en que los usuarios tienen serias dificultades para agendar una consulta con su ambulatorio. En ese sentido, la consejera de Salud, Catalina García, confía en que se acabe sellando un documento que contente a todas las partes.