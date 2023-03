Los médicos andaluces vuelven a la carga para reclamar el pacto en atención primaria que Salud no termina de aplicar

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha vuelto a salir a la calle este miércoles para reclamar, ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se ponga en marcha de forma “inmediata” el acuerdo cerrado el pasado 25 de enero con la Consejería de Salud andaluza. Dos meses de plazo son “más que suficientes”, apuntan los médicos andaluces, para que la responsable consejero del ramo (la consejera Catalina García) “haya tomado las medidas pertinentes” para implementar de forma paulatina el acuerdo cerrado con los representantes de los facultativos. La protesta ha coincidido con la celebración de una mesa técnica en la que, según los sindicatos asistentes, el SAS “ha presentado propuestas concretas de mejora y de organización de la atención primaria”.

El SMA está presente en esta mesa técnica, pero en su caso concreto reclama la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados hace un par de meses en un intento por parte de Salud de aplacar el malestar de este colectivo. Por ello, exige la “implantación total de las medidas acordadas”, al considerar que la atención primaria “no sostiene más la presión, tanto asistencial como política y el retraso en la toma de decisiones eficaces ha provocado que los facultativos andaluces soporten una presión excesiva”. Los médicos concentrados este miércoles no han variado las notas de unas reivindicaciones que han pasado por “una mayor inversión en este nivel asistencial, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del papel protagonista del facultativo que parecen minusvalorar”.

Desde el SMA han señalado que “la inversión en primaria beneficia directamente al resto del sistema sanitario, es la puerta de entrada a toda una maquinaria asistencial que está a punto de romperse sin engranaje desde el punto de vista político”. “Seguiremos negociando hasta donde nos permitan porque es parte del talante de los facultativos, pero igualmente seguiremos con nuestras protestas hasta donde sea necesario”, han apuntado. “No hay más margen”, han clamado los sanitarios concentrados que ya tienen cerrada la fecha de una jornada de huelga y movilización para el 12 de abril, el Día Nacional de la Atención Primaria, que partirá del palacio de San Telmo para finalizar en la sede del SAS.

Asimismo, han explicado que actualmente existen otras cuestiones que afectan a la situación profesional de los sanitarios en Andalucía, como la inexistente transparencia “en los cálculos del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP)”, el hecho de seguir sin “una actualización completa de los Puestos de Difícil Cobertura”, el estancamiento del proceso de estatutarización y la “evidente desigualdad retributiva con el resto de las comunidades autónomas”.

El SAS presenta nuevas propuestas

Por su parte, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, presentes en la mesa técnica sobre atención primaria –en la que además están Satse y SMA–, han destacado “la mayor predisposición de la administración a concretar medidas” y han apuntado a una próximo mesa el 10 de abril para seguir negociando. Así, el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), Luis González, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que por primera vez el SAS “ha presentado propuestas concretas de mejora y de organización de la atención primaria”.

De este modo, ha indicado que en primer lugar han hablado de la “nefasta” orden de privatización de la atención primaria, ante lo que el SAS “se compromete a modificar la orden en los términos en los que pactó en el acuerdo”, por tanto, “a limitar la externalización a situaciones de emergencia sanitaria debidamente declaradas por la autoridad sanitaria”. No obstante, González ha añadido que desde su sindicato siguen insistiendo en que “sería mejor si se eliminara esa posibilidad”.

En segundo lugar, ha apuntado que el SAS ha presentado toda una serie de medidas de reorganización. “Hemos hecho aportaciones, algunas son más discutibles que otras. Hay cosas que pueden abrir camino, hay cosas que verdaderamente no”, pero en cualquier caso el SAS “no parece que se haya dado cuenta de la situación, ni se hayan enterado de que la calle exige medidas inmediatas de mejora de la atención primaria”.

Y, en particular, subraya que han presentado medidas de mejora salarial “precisamente para colectivos que más subida salarial han tenido en los últimos años”, ante lo que CCOO y otros sindicatos le “hemos manifestado que si no modifican esa actitud y están dispuestos a poner presupuestos para mejoras y subidas salariales para todos no va a ser posible llegar a un acuerdo y vamos a volver a las movilizaciones”.

Un documento “incompleto”

Por su parte, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que tras la presentación del documento de propuestas “se ha avanzado en algunas cuestiones”, aunque dicho documento “nos parece incompleto y vamos a continuar trabajándolo el próximo 10 de abril, cuando creemos que se podrá cerrar”. No obstante, “hemos visto una actitud más abierta y más predisposición por parte de la administración a concretar medidas”.

Asimismo, ha explicado que la administración “se resiste a quitar la orden de tarificación”, aunque “nuestra propuesta es que la quiten” y en caso de que no sea así le “hemos pedido que dejen claro quién puede declarar un estado de emergencia”.

Desde UGT Andalucía, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP), Antonio Macías, se ha referido también, en declaraciones a Europa Press, a que en la mesa solo se ha terminado de ver parte de los puntos que traía la administración.

“Esperamos seguir acercando posturas”

“Vemos predisposición por ambas partes, tanto por las organizaciones sindicales como por la administración, de llegar a un acuerdo”, pero “todavía estamos muy lejos, sobre todo en las pretensiones de eliminar cualquier posibilidad de privatización de la atención primaria y en las mejoras que se están poniendo encima de la mesa para los distintos colectivos que componen los profesionales de atención primaria”, ha destacado Macías.

De este modo, ha indicado que “esperan seguir acercando posturas en la mesa del próximo día 10 para intentar llegar a la base de lo que nosotros hemos venido reclamando desde un principio, que es la eliminación de cualquier posibilidad de privatización de la atención primaria y llegar a un acuerdo global que mejore las prestaciones tanto para profesionales como para los usuarios de la primaria”, ha finalizado Macías.

“Tijeretazo brutal” en Semana Santa

En paralelo, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha advertido de que sus delegados en los centros sanitarios del SAS “confirman que no se producen contrataciones de personal para sustituir permisos y vacaciones ante los próximos días de fiesta”. Así, y a través de un comunicado, el sindicato apunta que directivos de centros sanitarios del SAS han señalado a la FSS-CCOO Andalucía que este “tijeretazo brutal” en las contrataciones “obedece a instrucciones de la dirección del SAS” que, según explican, “no autoriza ninguna contratación en centros que se hayan excedido en las previsiones de gasto presupuestario”.

“Con estas medidas no sólo se pone en cuestión el derecho del personal del SAS a disfrutar de sus días de merecido descanso, sino que, además, se sobrecarga a la plantilla que permanece en los centros y se obliga a cubrir el trabajo de los profesionales ausentes que no han sido sustituidos”, mantiene el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González, que recuerda que se trata de falta de contrataciones para los días de libre disposición y para otras ausencias como enfermedad familiar, incapacidad temporal, permiso de maternidad y paternidad, etcétera.