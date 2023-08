El Ayuntamiento de Sevilla reconoce que la retirada de la bandera LGTBI+ de la Velá fue “una aplicación errónea” de la ordenanza

El 22 de julio, durante la Velá de Triana en Sevilla, la Policía Municipal interpuso una denuncia en la caseta de PCE-IU por la exhibición de banderas, entre ellas la LGTBI. Los partidos afectados y asociaciones LGTBI de la ciudad mostraron su malestar, y el Ayuntamiento de Sevilla aseguró que cambiará la ordenanza. Además, se convocó, a petición de las vocalías que ostentan asociaciones LGTBI, sindicatos y grupos de la oposición, el Pleno del Consejo Municipal LGTBI de Sevilla con carácter para este 1 de agosto, para que el Consistorio explicase el incidente.

La Policía Local denuncia a IU por tener una bandera LGTBI y otra republicana en su caseta en la Velá de Triana

Así, este martes se ha reunido el Consejo en el salón Santo Tomás del Ayuntamiento de Sevilla. Un Consejo que los asistentes coinciden en calificar de “muy tenso”. En él ha comparecido Ignacio Manuel Flores, teniente alcalde delegado de Seguridad, y Manuel Alés del Puego, teniente alcalde delegado del Distrito Triana, para informar. Durante la cita, fuentes presentes asegura que el Ayuntamiento ha reconocido que se realizó “una aplicación errónea” de la Ordenanza Municipal de la Velá de Santa Ana. Sin embargo, afirman que no ha admitido la propuesta de los convocantes de abrir un expediente informativo para aclarar lo ocurrido. “Nosotros queríamos que se aclarara que pasó, porque en el contexto nacional que estamos viviendo, es bueno atajar cuanto antes malentendidos”, explica Puri Gil, secretaria de Igualdad y Diversidad de UGT. “Nadie pone en duda la labor policial ni municipal”, comenta Gil, pero “el Ayuntamiento no ha querido abrir ese expediente informativo” y “dan por concluido el tema”.

En la misma línea se ha expresado Aarón García, miembro de CCOO en el Consejo. “Los allí presentes queríamos simplemente resolver el asunto conociendo qué había pasado”, pero se dieron “explicaciones contradictorias”.

Sin embargo, y a pesar de que la policía fue a pedir disculpas al Consejo, Gil explica que la denuncia interpuesta a IU por el asunto de la bandera no ha sido retirada y sigue su curso.

Lo que sí podría tener visos de prosperar es la modificación de la ordenanza ya que Podemos e IU (Con Andalucía) anunciaron dos días después del incidente que presentarán una moción urgente en el próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla “para que se inicie el camino de reforma de la ordenanza” que regula esta tradicional fiesta del barrio de Triana. Y desde alcaldía (PP) han prometido una nueva ordenanza para solventar estos problemas. También parece que “hay voluntad” de dar formación a los empleados municipales incluidos los cuerpos de seguridad.

Piden la aplicación del “régimen disciplinario”

Ante la negativa del Gobierno Municipal de Sevilla de abrir expediente informativo, la asociación Adriano Antinoo estudiará sumarse a la petición de la Asociación Nacional de la Abogacía por la No Discriminación y por la Igualdad de Trato (ANDIT) en su solicitud al Ayuntamiento de Sevilla para que se sancione a los agentes que interpusieron la denuncia, aunque no barajan plazos. En el caso de la ANDIT, asociación de reciente creación y sede en Puerto Sagunto (Valencia), argumenta que, si bien el Ayuntamiento ha expresado que esa denuncia no prosperará, el consistorio hispalense “tiene competencias en materia sancionadora contra los funcionarios que están a su servicio, entre los que se encuentra el agente o los agentes de la Policía Local” que finalmente interpuso la denuncia por la bandera “que representa la igualdad de derechos de los miembros del colectivo LGTBI+”

Según ANDIT estos hechos “podrían ser constitutivos” de una falta muy grave y una falta grave de acuerdo a dos artículos de la Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, explicándose que “el régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local será el establecido para el Cuerpo Nacional de Policía”. Por parte de CCOO, Aarón García no cree “que sea necesario un expediente sancionador a un trabajador” pero sí explicar lo ocurrido y mandar “un mensaje de tranquilidad al colectivo LGTBI y a la sociedad” porque hechos como este “generan preocupación”.

Para Adriano Antinoo, “los ataques que viene sufriendo en los últimos años la bandera LGTBI por parte de organizaciones políticas y sociales, medios de comunicación, así como por parte de vándalos desconocidos, destrozándola o quemándola, responde a una estrategia para aterrorizar a las personas LGTBI y sus familias”, con el objetivo de “obligarlos a volver a vivir su corporalidad, su identidad sexual y su orientación sexual en el ”armario“ para evitar ser violentados”.