La Policía Local denuncia a IU por tener una bandera LGTBI y otra republicana en su caseta en la Velá de Triana

La Policía Local de Sevilla ha denunciado y propuesto para sanción a la caseta de IU y el PCA en la Velá de Triana por exhibir en su interior una bandera LGTBI y otra republicana, además de unas banderolas de Sumar. La colocación de estas enseñas no está prohibida por la ordenanza municipal que regula la fiesta, que sólo impide que se pongan (así como otros elementos como lonas o toallas) siempre y cuando cubran parte de la zapata del río, un aspecto que se incluyó en la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como alcalde precisamente para acabar con una guerra de banderas que se desató en la Velá.

Ahora en el Ayuntamiento de Sevilla hay otra vez un regidor del PP, José Luis Sanz, y precisamente por eso considera IU que se ha producido este incidente. La denuncia la ha hecho pública el concejal de IU Ismael Sánchez, que ha explicado que la visita de los agentes se produjo la noche del viernes. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se especifica que la propuesta de sanción es porque hay, “perfectamente visible tanto del exterior como en el interior”, banderas “republicana, otra perteneciente al colectivo LGTBI+ y otra de Ernesto Guevara”, así como dos carteles electorales de Sumar. Preguntado por la cuestión, desde el gobierno local se apunta que se informará una vez estudiado lo ocurrido.

“Nos hemos quedado alucinados”, señala Sánchez, especialmente porque la decoración de la caseta no ha cambiado esencialmente en la última década, de ahí que conecte lo ocurrido con el “pacto oculto” que asegura que tiene el PP con Vox y que “le está permitiendo gobernar en minoría”. El edil llama también la atención sobre que se les acuse de tener dos banderolas de Sumar cuando todas las casetas de partidos políticos (PP, PSOE o Vox) tienen en su interior todo tipo de imágenes y símbolos. “La del PP tiene una foto enorme de Juanma Moreno y otra en la que están el propio Moreno con Feijóo y Sanz dando un paseo por Triana”, señala al respecto.

🤔 Al PP de Sevilla le ha faltado tiempo para llevar a cabo políticas discriminatorias de la manita de sus amigos de extrema derecha.



🚫 Nos denuncian por tener en nuestra histórica caseta de la Velá de Triana la bandera LGTBI.



Sánchez insiste en que esto ocurre por la vuelta del PP al gobierno de la ciudad. De hecho, la ordenanza que se aprobó en 2013 con Zoido como alcalde reguló (para lo que se alegaron motivos de seguridad) que no podían salir de la parte trasera de las casetas enseñas de gran tamaño que cubriesen parte de la zapata del río. En realidad el conflicto se inició años antes, todavía en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, cuando IU colocó una gran bandera republicana desde el exterior de su caseta, a la que respondió la del PP con la española.

Nada sobre la decoración interior de las casetas

La ordenanza impidió este pulso, y además impuso un hilo musical común para todas las casetas, lo que IU (que llevó la ordenanza hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que archivó la cuestión) también entendió como una forma de coartar la música que ponían. Pero la regulación municipal no pone condicionantes a la decoración interior de los recintos, y de hecho en la década que lleva en vigor nunca ha habido problemas en ese sentido. Es más, y para no contravenir la norma, IU suele instalar un mástil en el que también coloca la bandera republicana, y así lo ha hecho durante la etapa de Zoido y los ocho años en los que ha gobernado el PSOE.

“La decoración es siempre la misma”, insiste Ismael Sánchez, que apunta que su formación está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales. “Parece que hemos vuelto a los 60”, lamenta en un vídeo difundido en su cuenta personal de Twitter y en las de IU Sevilla y el PCA, “si piensa el nuevo alcalde de la ciudad que nos va a callar con multas, sanciones y denuncias está muy equivocado”.

En esta publicación se hace especial hincapié en la bandera LGTBI. “Sevilla es una ciudad plural, diversa, donde cabemos todos, donde no sobra nadie, por eso hacemos un llamamiento a los maricones, a las bolleras, a las personas trans de nuestra ciudad a que vengan a la caseta de IU y se manifiesten y visualicen con orgullo”. “Aquí cabemos todas, todos y todes, no sobra nadie”, apostilla el edil en el vídeo. “Hoy como ayer decimos que no pasarán, que el fascismo no tiene cabida y que estos nuevos fascistas no nos van a callar la boca”.