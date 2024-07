Ecologistas denuncian la muerte de 19 cigüeñas electrocutadas en un pueblo de Sevilla

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla la muerte de 19 ejemplares de cigüeña blanca encontrados sin vida a los pies de un poste eléctrico ubicado en la Cañada Real de Sevilla-Granada, a su paso por el término municipal de Marchena.

Según traslada la organización en un comunicado, aunque ya se habían detectado otros caso en las inmediaciones de este centro de transformación, nunca antes se había registrado tal nivel de mortandad en ejemplares de una especie protegida como es la cigüeña blanca. De ahí que los ecologistas hayan tildado de “un verdadero atentado a la conservación de la naturaleza” el dantesco escenario que se han encontrado en Marchena.

Por esta razón, el grupo ecologista exige “una rápida respuesta de la administración y de la empresa propietaria de la instalación”, esto es, Endesa. Fuentes de la compañía eléctrica consultadas por este periódico indican que Endesa trabaja conjuntamente con la Junta de Andalucía en la implantación de medidas en los tendidos aéreos que protegen a la avifauna en el territorio andaluz.

Los ecologistas reconocen que el centro de transformación en el que se ha producido la tragedia contaba con “medidas correctoras como aislamiento de cables e incluso un paraguas antiposado”. Sin embargo, la aparición de 19 ejemplares muertos bajo el poste eléctrico demuestra, a ojos de la entidad ecologista, que tales medidas “han resultado totalmente insuficientes e incluso mal diseñadas dada la querencia de las aves por esta localidad” de la campiña sevillana.

Una “trampa mortal” para las aves

A la denuncia de Ecologistas en Acción se ha sumado también SEO/BirdLife, instando a la administración a “aclarar los hechos y tomar las medidas legales correspondientes en caso de que se constate la electrocución de los ejemplares”. Desde SEO/BirdLife se recuerda que la causa de mortandad no natural más frecuente en la avifauna es la electrocución y la colisión en las estructuras de conducción eléctrica. Es también la principal causa de mortalidad para el 33% de las especies amenazadas, entre las que se encuentra la cigüeña blanca, según consta en el Libro Rojo de las Aves de España (2021), editado por SEO/BirdLife.

Como explican desde Ecologistas en Acción Marchena, “las cigüeñas y otras grandes aves aprovechan la presencia de los postes eléctricos como oteadero, ya sea para controlar su zona de campeo y divisar a sus posibles presas, para instalar sus nidos o simplemente como lugar de descanso”. La ausencia o deficiencia de las medidas de aislamiento hacen que estas instalaciones acaben “convirtiéndose en una auténtica trampa mortal” para las aves que mueren por electrocución “al posarse en ellos o colisionar con los cables”, según lamentan desde la organización.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que la cigüeña blanca es una especie protegida a nivel estatal, europeo e internacional: “Se encuentra incluida en distintos convenios o normativas que velan por la protección de la fauna, como son el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, figurando en ambos con la categoría de Interés Especial, y el Anexo I de la Directiva Aves de la Unión Europea”, remarcan.

Medidas individualizadas

Tras conocer el suceso, Endesa ha informado de que la compañía ha renovado y adecuado en toda Andalucía más de 10.000 apoyos eléctricos desde 2020 “con el fin de proteger a toda clase de aves, en particular las rapaces en peligro de extinción, prestando especial atención en zonas como La Puerta de Segura en Jaén, el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, el Parque Natural de Los Alcornocales y La Janda en Cádiz, o Sierra Morena y Doñana”.

Aun así, el colectivo ecologista considera que el caso de las muertes halladas en Marchena “demuestra que las medidas de protección frente a electrocuciones en tendidos y postes no pueden ser genéricas y las que sirven para un poste pueden no servir para otro”. Por esta razón, piden que se haga “un seguimiento de los tendidos para seguir detectando puntos negros como este poste y ajustar las medidas correctoras al uso que hacen las aves de cada uno, incluido el soterramiento de aquellos en los que se demuestre que cualquier otra medida de protección no funciona”, proponen desde Ecologistas en Acción.

En definitiva, los grupos ecologistas piden a la Guardia Civil y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente que investigue los hechos en aras de “depurar responsabilidades” y “adoptar las medidas necesarias en este poste eléctrico para que este tipo de hechos no vuelvan a producirse”.