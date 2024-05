La izquierda vuelve a rescatar al PP para que el Ayuntamiento de Sevilla pueda hacer inversiones ante el enroque de Vox

Una vez más, y ya empieza a perderse la cuenta, el voto a favor o la abstención de PSOE y Podemos-IU ha permitido al gobierno de José Luis Sanz (PP) en el Ayuntamiento de Sevilla sacar adelante en el pleno municipal la mayoría de los puntos que necesitaba para contar con fondos que le permitan hacer obras y obtener así oxígeno político. Y todo ello, también una vez más, con la negativa contumaz de Vox, que ha votado en contra en todas y cada una de estas propuestas al entender que son un “parche” a un presupuesto para 2024 que –han recordado– no salió adelante al no pactarlo el PP con ellos para no abrirles las puertas del gobierno local.

Ante la falta de cuentas para este año y de su minoría (14 concejales frente a los 16 de la oposición), el alcalde tiene que gobernar a golpe de modificación presupuestaria, de ahí que en la sesión plenaria de este martes haya presentado nada menos que 17 puntos para darle al Consistorio una liquidez de casi 16 millones de euros. En total, 13 de las 17 iniciativas han salido adelante gracias siempre al respaldo de las formaciones de izquierda, que han vuelto a sacarle al PP las castañas del fuego ante la negativa en todos los casos de un Vox que en teoría tendría que ser su aliado natural.

El gobierno local ha logrado sacar mociones que le dotan de 14,1 millones de euros, mientras que ha visto cómo le tumbaban partidas por valor de casi 1,2 millones de euros. El montante aprobado más importante han sido dos capítulos que suman 5,6 millones para el Instituto Municipal de Deportes (IMD), al que no obstante se le ha negado una inversión de casi 56.000 euros para equipos y programas informáticos. No obstante, la propuesta de mayor cuantía que no ha salido adelante ha sido de 1,1 millones de euros para el pago a la Mancomunidad de Los Alcores por el impuesto de residuos.

“Parches” al presupuesto

La otra gran inversión aprobada ha sido de 4,7 millones de euros para un plan de viabilidad de Contursa, la empresa municipal que gestiona Fibes, el Palacio de Congresos. La compañía todavía está renqueante después de los dos años en los que no pudieron celebrarse eventos en este escenario a cuenta de la pandemia por coronavirus.

El delegado de Hacienda y portavoz del PP, Juan Bueno, se ha visto obligado a agradecer una y otra vez la postura de PSOE y Podemos-IU, sin detenerse apenas en reproches a Vox más allá de “no entender su postura del no por el no”. Pese a no intervenir apenas en el debate, su portavoz, Cristina Peláez, volvió a explicar que su postura en contra obedece a que muchas de estas inversiones estarían incluidas en unas cuentas para 2024 que ahora el PP quiere ir salvando con modificaciones presupuestarias.

“Decidieron prorrogar el presupuesto y ahora estamos viendo las consecuencias”, ha criticado Peláez, que ha insistido en que “ya saben que con nosotros no pueden contar para parches de este tipo”. Esta situación se repite en todas las sesiones plenarias, con lo que el PP sabe que –al menos por ahora– la formación de ultraderecha se mantiene firme en su intención de no echarle una mano. El precio para que cambien las tornas sigue siendo el mismo: dejarles entrar en el gobierno de la ciudad.

Juntas municipales “sin convocar”

Por el PSOE, su portavoz y exalcalde, Antonio Muñoz, ha puesto el acento en que gracias a ellos han salido adelante inversiones para proyectos urbanísticos, deportivos o en colegios. “Hemos dado prueba inequívoca de que somos un grupo serio, riguroso y sólido”, un “partido de gobierno” que ha vuelto a rescatar a un PP que, de lo contrario, se habría visto abocado a no tener recursos. Eso sí, le ha pedido al gobierno de Sanz que cambie sus formas y que “abandone las mentiras”, como afirmar que Contursa tiene una deuda de 11 millones de euros.

La portavoz adjunta socialista y exdelegada de Hacienda, Sonia Gaya, le ha reprochado al PP que es “incapaz de gestionar las ayudas que recibe”, lo que ha propiciado la renuncia a más de una subvención, y le ha criticado que está abusando de solicitudes de crédito y de “exprimir” los ahorros en el capítulo de personal, lo que ha achacado a que no se están reponiendo plazas. El portavoz popular, Juan Bueno, ha negado ambas cuestiones, subrayando que a la hora de pedir préstamos “estamos dentro de los límites y con colchón suficiente para que no se enciendan luces rojas”.

Gaya, no obstante, ha instado al PP a “cortarse un poquito”, porque “nos piden ayuda pero no dejan de criticar al gobierno anterior” del PSOE. A ello ha unido otra acusación cuando tocó el turno del Instituto Municipal de Deportes: el gobierno local está presionando a las entidades deportivas para que, a su vez, presionen a la oposición y que así apoyen las propuestas presupuestarias que lleva el PP al pleno. “La forma de abordar esto sería en las juntas municipales de distrito, que están todavía sin convocar” casi un año después de la llegada de Sanz a la Alcaldía.

“Una práctica un poquito mafiosa”

Por parte del grupo Podemos-IU, el concejal Ismael Sánchez (IU) ha coincidido en la denuncia de presiones a clubes deportivos y entidades, “una práctica un poquito mafiosa” y además innecesarias, porque estas medidas suelen contar con el respaldo de su formación, que considera el deporte como “un derecho del pueblo”. Gaya ha abundado a renglón seguido, lamentando que el PP les está diciendo que “no hay dinero porque no hemos aprobado el presupuesto, pero no les explica que apoyamos estas modificaciones presupuestarias”. “Dejen de manipular a los ciudadanos, porque tontos no son”, ha apostillado.

Pero si en la cuestión presupuestaria Vox no quiere saber nada del PP, luego sí le ha salvado en dos trances a los que se enfrentaban dos concejales del gobierno local sumando sus votos a los de los populares para que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, no diera más explicaciones por una comida de Navidad que pagó una empresa colaboradora del Ayuntamiento a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo. Asimismo, ha impedido la reprobación de la delegada de Cultura y presidenta de la Comisión de Control, Minerva Salas, por impedir en la última sesión una pregunta del PSOE. “Se protegen”, han lamentado los socialistas.