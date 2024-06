Javier Esteban, creador del Icónica Fest: “El reto será ahora convertirnos en un festival de referencia a nivel europeo”

La cuarta edición del Icónica Fest, la cita sevillana ubicada en la Plaza de España, tendrá lugar este año del 7 de junio al 16 de julio. A pocos días del arranque, su creador, Javier Esteban, se muestra más que satisfecho con un cartel de vértigo: Aitana, Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, El Rollo de Scalpers by Icónica con Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, BIGSOUND Sevilla con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.

Icónica Fest cumple cuatro años, ¿cómo ha vivido su evolución?

Me siento muy feliz con que una idea que empezó sobre el papel se convierte en un proyecto y se hace realidad. El año pasado fuimos el cuarto festival de ciclo en ventas de España, con más de 70 millones de euros de impacto, y el primer evento de la ciudad, así que como sevillano estoy muy satisfecho. Teníamos confianza en que funcionaría bien, pero nunca esperamos que todo fuera tan rápido.

¿Está cerca el techo de la cita?

El primer año, el 2021, todavía con pandemia, nos lo pintábamos muy bonito en la cabeza, pero siempre tuvimos miedo de que la gente no entendiera la idea. Los promotores nos decían, “Sevilla no es una buena apuesta para los festivales, no se venden entradas, hay demasiados bares y eso es lo que le gusta a la gente…” Pero desde el primer día, tras la actuación de Sara Baras y Josep Carreras, cuando vi la reacción de la prensa celebrando la recuperación del uso primitivo de la Plaza de España, supe que la llegada de Icónica se había entendido como algo bueno.

Pero, ¿cuánto margen de crecimiento hay aún?

Bastante. Este año probablemente batiremos récord de venta de entradas. Vamos a duplicar las entradas del año pasado, con números que nunca habíamos alcanzado en el festival. Podría ser el techo, pero yo no lo veo en una cuestión solo de ventas. El reto será ahora, después de convertir Icónica un festival de referencia nacional, serlo también a nivel europeo. Eso lo conseguiremos teniendo solo uno de los mejores carteles de toda Europa, y si logramos que todo el mundo tenga a Icónica en su agenda.

El mantenimiento de la Plaza de España rondaba los 100.000 euros, y nosotros dejamos 300.000 euros directos al Ayuntamiento. De momento está en perfecto estado de revista

El telón de fondo de las actuaciones, ¿cuánto pesa en el éxito del festival?

La Plaza de España aporta muchísimo, sin duda. Porque este proyecto no nace pensando en Sevilla, sino precisamente allí. Si los políticos no hubieran entendido eso, seguramente nos habríamos quedado en la primera fase. Soy un amante del patrimonio, hemos trabajado con varios compañeros de esa especialidad, y el festival surge con un conocimiento de que una de las cosas que se contemplan a nivel internacional como algo bueno para el patrimonio es precisamente la cultura. Cuando empecé a agitar esa coctelera me decían que estaba loco, pero es que, además, después de empezar en otoño, empecé a plantear la posibilidad de irnos a junio-julio: en esos meses hay calor en Sevilla, sí, pero allí estás en un vergel como el del Parque de María Luisa, y tenemos la marca Sevilla, que suma mucho. Es una ciudad agradable para cualquier viajero.

Se temía que el público masivo pudiera arrasar con el conjunto monumental, pero la plaza sigue en pie, ¿no?

Hay algo que está en el ADN de los sevillanos, somos muy críticos con nosotros mismos, pero también muy de lo nuestro. Tanto Junta como Ayuntamiento han hecho siempre una auditoría muy estricta. Me dio coraje que la prensa lanzara la piedra sin preguntar, pero creo que ya todo el mundo sabe que Icónica no ha afectado, ni dejado un solo resto, sobre el patrimonio. Ahora tenemos a seis personas de seguridad y dos técnicos de patrimonio. Mientras estemos allí, a la plaza no le pasa nada, ni sufre vandalismo, aunque vemos las señales de deterioro año tras año. Creo recordar que el mantenimiento de la Plaza de España rondaba los 100.000 euros, y nosotros dejamos 300.000 euros directos al Ayuntamiento. De momento está en perfecto estado de revista.

Estoy convencido también de que va a haber grandes sorpresas, como el concierto de los Derby Motoreta con Kiko Veneno, o de los Medina con Raimundo y los Gipsy Kings. Son cosas muy pensadas, ideas que quiero ver cómo funcionan. A ver si se forma la fiesta que tengo en mi cabeza

Han tenido además distintos colores políticos en el Ayuntamiento hispalense, ¿todos lo han visto con los mismos buenos ojos?

El consistorio anterior nos abrió la puerta, y es muy de agradecer. Había miedo. Recuerdo que Antonio Muñoz todavía no era alcalde, pero cuando llegó a la alcaldía me felicitó. Vio que lo nuestro no era un chiringuito en la plaza para hacer cuatro conciertos, había un cuidado exquisito con todo. Una fórmula en el que el artista va al 50 por ciento con la plaza, que no es un espacio más. Y cuando Sanz llegó a la alcaldía, nos llamó para conocernos, nos transmitió que iba a apoyarnos y ha cumplido. Tenemos una comunicación directa con él.

Una curiosidad: ¿a usted le da tiempo de disfrutar de los conciertos, o todo el trabajo de Icónica se lo impide?

Te diré algo: podrá haber quien disfrute los conciertos igual que yo, pero más, es imposible. Es una gran satisfacción, voy cada día con mucha ilusión, me gusta la experiencia de tomar una copa allí, de cenar y oír buena música. Además, el festival me ha permitido que artistas que yo mismo no tenía en el radar de mis gustos, haya terminado disfrutándolos, porque la verdad del artista es siempre su directo.

Casi terminamos y apenas hemos hablado de música. ¿Cuáles son las citas que recomienda más encarecidamente a sus amigos el director de Icónica Fest?

Tengo mucha ilusión por ver a Arcade Fire. También estoy orgulloso de poder traer a Prodigy, que marcó una época en mis tiempos. En mi casa he escuchado mucho a Jamie Cullum y a Tom Jones. Y por supuesto, me ilusiona traer a iconos como Ricky Martin o el propio Maluma. Estoy convencido también de que va a haber grandes sorpresas, como el concierto de los Derby Motoreta con Kiko Veneno, o de los Medina con Raimundo y los Gipsy Kings. Son cosas muy pensadas, ideas que quiero ver cómo funcionan. A ver si se forma la fiesta que tengo en mi cabeza.