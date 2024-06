Letradas de Sevilla rechazan ante la jueza el nombre de 'Colegio de Abogados': “Me siento discriminada y no me incluye”

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Sevilla ha celebrado este jueves el juicio por la impugnación de las votaciones por el cambio de denominación del Colegio de Abogados de Sevilla. Las 18 abogadas que demandaron al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para que se anule el acuerdo que mantiene el nombre frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla reclaman la invalidez de la votación que rechazó la propuesta de renombrar la institución. “El actual nombre no me incluye y me siento discriminada”, han dicho dos testigos propuestas por la parte demandante.

Las votaciones, celebradas en julio de 2022, ratificaron la inmutabilidad de la denominación social “que tiene desde 1706” el Colegio de Abogados, ha esgrimido como argumento José Joaquín Gallardo Jiménez, exdecano y testigo de la parte demandada. Fue “la Junta General con más asistencia de la historia del Colegio”, con más de 260 participantes según las actas, ha destacado Gallardo. Aquella participación se vio envuelta en la polémica por los whatsapps filtrados del exdecano, hoy testigo, en el que llamaba a los colegiados a “votar que nuestro Colegio se continúe denominando Colegio de ABOGADOS de Sevilla (como desde 1706)”. Pese a aquellos mensajes, Gallardo ha defendido en el juicio “no hacer campaña por su preferencia, sino por la participación”.

Los testigos propuestos por las demandantes, por su parte, se han referido a la Junta General como “un evento social, más que un referéndum serio”. Paula Schmid, miembro del Colegio y profesora de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha declarado incluso que “aquel día votaron compañeros colegiados en otras provincias”. Pilar López y José Luis de la Casa, los otros dos testigos de las demandantes, han detallado que “no se distinguía entre ejerciente y no ejerciente”, cuando, según la normativa, el voto de los no ejercientes vale la mitad, según han precisado.

Durante aquella votación, María Jesús Correa, una de las letradas demandantes, ya impugnó el acto leyendo un escrito que fue “ignorado” por la Junta de Gobierno. El juzgado tendrá que decidir ahora si hubo defecto de forma en las votaciones, si bien el propósito de las demandantes continúa siendo el cambio de nombre efectivo. Es de recordar que la demanda insistía en que “la lógica patriarcal sigue insistiendo en que esto va de vocales, que las mujeres están incluidas sin ser nombradas”. “El lenguaje inclusivo implica no sólo que seamos visibles, ser nombradas, sino también cambiar la posición de los grupos innombrados, esto es, si queremos cambiar lo que piensan otras personas, no puedo usar neutros, ni genéricos, tengo que nombrar con todas las palabras, sólo así se genera conciencia y se crean referentes”.

La demanda reclama, entre otras cosas, el derecho de las abogadas “a no ser discriminadas” e instaba a cambiar la denominación del Colegio “de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía española”. La prueba testifical practicada este jueves se encuadra dentro del proceso de las demandantes por reivindicar “un lenguaje inclusivo no sexista y la obligación de no discriminación por razón de sexo”. La lucha se remonta a 2016, cuando María Jesús Correa dirigió una carta para requerir el cambio de denominación en el mismo sentido que ahora, apelando al principio constitucional de igualdad.