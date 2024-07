El PP inicia la contrarreloj para gastar el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla con la certeza de que no le dará tiempo

El Ayuntamiento de Sevilla ya cuenta técnicamente con su presupuesto para 2024, aunque para que tome carta de naturaleza formal todavía habrá que esperar al menos al 31 de julio. Ese día sí entrarán oficialmente en vigor... siempre y cuando la oposición municipal (PSOE, Vox y Podemos-IU) no presente alegaciones, en cuyo caso nos tendríamos que ir al 8 de agosto. El caso es que la cuenta atrás definitiva enfila sus últimos días, y dará paso a una auténtica contrarreloj por parte del gobierno local del PP para gastar en cinco meses lo máximo posible de unas cuentas que, admite, “no se van a poder ejecutar al cien por cien”.

Así lo ha reconocido el alcalde hispalense, José Luis Sanz, que va a manejar un partida de casi 1.032 millones de euros que se eleva hasta los 1.300 millones incluyendo organismos públicos y empresas municipales. Tras meses de zozobra por la fragilidad política del PP (no tiene mayoría absoluta, con sus 14 concejales frente a los 16 necesarios), lo que le llevó incluso a dar por muerto y enterrado el proyecto que presentó, la utilización de la opción que ofrece la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) de vincular una cuestión de confianza (que perdió) a la aprobación automática de las cuentas si no se presenta una moción de censura le va a permitir alcanzar esta meta. Será por el camino más complejo y tras muchos reveses, pero a la hora de la verdad el PP se queda con lo realmente sustancial: ya tiene presupuesto.

Sanz lo ha celebrado con un acto en el que ha dado algunas pinceladas de lo que piensa hacer, pero en el que ha dedicado más tiempo a cargar contra la oposición por su “contundencia en la irresponsabilidad y el bloqueo”. De hecho, ha lamentado que “está en su mano seguir ralentizando” el momento definitivo de la aprobación si se presentan alegaciones, para lo que disponen de 15 días. “Seguro que se les ocurren muchísimas para seguir atrasando”, ya que eso obligaría a celebrar un pleno extraordinario el 8 de agosto, por lo que ha animado al “tripartito bloqueador” a que no registre ninguna propuesta.

Para el PSOE, “nace desfasado”

El presupuesto, no obstante, nace renqueante según el diagnóstico del PSOE, el principal partido de la oposición, que ya avanza que en el pleno de la semana que viene el gobierno local va a presentar un paquete de modificaciones presupuestarias por casi 26 millones de euros para proyectos no incluidos en las propias cuentas para 2024. “Es decir, que su presupuesto hace aguas apenas días después de haberse aprobado y nace desfasado”, ha subrayado la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya. “A la misma oposición política que hoy mismo Sanz, desde su constante soberbia, ha vuelto a denigrar, le pedirá otra vez apoyo para que le salve las deficiencias de su gestión”.

El regidor no se da por aludido y, a la hora de hablar de proyectos, ha fijado dos prioridades, que son la rehabilitación del teatro Lope de Vega y la mejora de los colegios, dos objetivos también con recado a los grupos que no le han allanado el camino como hubiese deseado. Con el complejo cultural les acusa de impedir que esté en funcionamiento para Navidades, mientras que con los centros educativos el mensaje ha sido específicamente para el PSOE tras sus ocho años de gobierno. “El estado de abandono es gravísimo, no son los colegios que se merece la capital de Andalucía”.

En cuanto a inversiones, ha detallado también mejoras del asfaltado en vías como la avenida Manuel del Valle, la reurbanización de la Gran Plaza y la mejora –sobre todo estética– de los pasos subterráneos de Bueno Monreal y Tamarguillo, así como de los puentes de Triana, San Telmo, Cachorro y Los Remedios. Se abordará también la reforma del palacio del Pumarejo, de la casa de Luis Cernuda y se continuará con la restauración del convento de Santa Clara y la Fábrica de Artillería.

La Plaza Nueva se alarga

La remodelación más compleja de la Plaza Nueva ha merecido mención aparte, ya que por las fechas en las que se van a aprobar las cuentas –con nuevo reproche incluido a la oposición– se tendrá que acometer al final por fases, para que a las obras no les coja el toro de la Semana Santa de 2025. Junto a ello ha anunciado también la ampliación de la red de carriles bici con 15 nuevos proyectos.

Una vez a punto de coronar este Himalaya en el que se ha convertido la validación de las cuentas, el siguiente paso es poner el turbo para exprimirlo al máximo en tan poco tiempo. De hecho, desde el PSOE se advierte de que el presupuesto entrará realmente en carga en septiembre, por mucho que se apruebe en cuestión de semanas. Sea como sea, José Luis Sanz ha avanzado que tiene a punto la maquinaria para licitar sobre la marcha las inversiones previstas, “nos vamos de dejar la piel”.

“Les hubiera gustado tenerme hipotecado más tiempo”

Todo ello, gracias a un presupuesto que para el alcalde supone todo un sofocón para PSOE, Vox y Podemos-IU. “Ya advertí que iba a tenerlo sí o sí”, lo que ha sido posible gracias a un mecanismo complejo como el de la cuestión de confianza previa derrota en un pleno en el que se presentaran las cuentas. “Seguramente no les ha sentado muy bien que lo haya utilizado, les hubiera gustado más tenerme hipotecado durante mucho más tiempo en esta legislatura”, ha ironizado.

La Loreg permite utilizar esta fórmula dos veces durante un mandato municipal, y nunca en un año con elecciones municipales. Con este horizonte, y si Vox continúa vinculando su apoyo a que el PP le deje entrar en el gobierno municipal (de lo contrario le votará que 'no' a casi todo), la supervivencia política de Sanz pasaría por prorrogar en 2025 el presupuesto neonato para repetir esta misma jugada política de la cuestión de confianza ya en 2026. El regidor, por cierto, ha dado este mismo martes instrucciones para empezar a elaborar las cuentas del año que viene.