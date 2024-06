Chascarrillos de “alivio” entre los estudiantes tras la EvAU andaluza: “Primo de Rivera tiene el carnet de La Banda”

La mayoría de los alumnos no podía ocultar su sonrisa al salir de las aulas de la Facultad de Biología: había vuelto a caer, por sexto año consecutivo, la dictadura de Miguel Primo de Rivera como pregunta de “desarrollo” en Historia. “Nunca falla” se escuchaba en el jardín interior del campus Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla. La pregunta sobre Primo de Rivera es ya tan familiar como el programa infantil más mítico de Canal Sur: “Primo de Rivera tiene el carnet de La Banda”, apuntaba José Antonio, un estudiante que repetía el examen por segundo año, visiblemente contento tras la prueba. “Yo creo que es del Betis”, añadía su compañero Rodrigo, reforzando la idea. La broma continuaba luego en redes, llegando incluso a colarse entre los Trending Topics en Twitter.

Los alumnos, 11.507 solo en la Universidad de Sevilla (53.000 en toda Andalucía), cada vez más angustiados por unas notas de corte que no paran de subir, suspiraban aliviados. “Todo marcha según lo previsto”, dice Rocío. Quiere estudiar medicina y tiene claro que no hay margen de error. Su cara aún refleja una ligera preocupación, aunque más pequeña: “ahora solo falta que el resto salgan igual de bien”. Sin embargo, no todos afrontaban la carga de la misma manera. Rodrigo, aspirante a ingeniero agrónomo, reconoce que “no se ha preocupado mucho por el examen” pero que, aún así, “se ha sacado adelante”. Su carrera no tuvo nota de corte el año pasado, y espera que lo que ha estudiado le sirva “para aprender para el año que viene, más que para sacar nota”.

Platón, Tomás de Aquino, Descartes y Kant en Historia de la Filosofía

Este año, la PEVAU ha contado con la novedad de sacar de la obligatoriedad la Historia de España, siendo la otra alternativa Historia de la Filosofía. Los textos de los autores clásicos han puesto a prueba los conocimientos en Filosofía de los estudiantes, que se han mostrado menos optimistas que sus compañeros.

“Si la persona que ha puesto el examen lo lee, que sepa que la odio”, ha querido dejar por escrito Daniela, que necesitaba soltarlo al terminar su examen. “Los textos eran enrevesados y la última pregunta ya la veía casi borrosa”, dice refunfuñando, aunque al parecer no ha sido una sensación tan unánime como en los alumnos de Historia. Miguel confiesa “haberse equivocado” y arrepentirse de haber elegido la opción de Historia de la Filosofía: “Si hubiese hecho el mismo examen que ellos (los de Historia de España) tendría un 8 sin estudiar demasiado”. Aun así, está “contento con su examen” y “cree que puede sacar una nota decente”.

Lengua Castellana, un trámite

Antes del examen de Historia, la jornada abría con la prueba de Lengua Castellana y Literatura, obligatoria para todo el alumnado. Un poema de Cernuda, un texto de Carmen Martín Gaite y preguntas sobre El árbol de la Ciencia fueron los primeros platos en el menú de esta edición de la PEVAU.

Aunque los nervios estaban a flor de piel, antes de entrar los alumnos confiaban en sus días de estudio. “He llegado a soñar con apuntes”, reconocía Rodrigo, que a la salida “ya estaba más tranquilo” y veía con esperanzas los siguientes: “Ha sido más fácil de lo que esperaba”. Los rostros del alumnado que salían de las distintas facultades reflejaban la misma línea de tranquilidad y sosiego. “El primero era el más difícil, apenas podía escribir de lo nerviosa que estaba”, nos cuenta Sara, que se siente preparada para afrontar el resto de pruebas “con un peso menos encima”.

El cansancio, la pregunta más difícil de Inglés

El examen de Lengua Extranjera (en su mayoría, Inglés) ha sido el colofón de una jornada larga para los estudiantes. El examen en sí no parece haber supuesto un reto para los alumnos que, sin embargo, acusaban la fatiga. Rocío “solo quería que se acabase ya e irme a dormir”. Las preguntas, muy similares a las de años anteriores, no dieron tantos problemas como las cuatro horas y media que llevaban ya en ese momento de exámenes. “Yo lo he hecho lo mejor que he podido”, decía Miguel, entre el hartazgo y la satisfacción: “Mañana más, y ya veremos si mejor”.