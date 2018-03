The Onion ficha a Sinsentido Común

Kate se levanta al amanecer, tiene que salir a correr por el Retiro con sus Nike Air y oxigenarse el pelo para conseguir ese tono albino que le exige su Operador turístico. Después se ducha y se viste con las prendas reglamentarias: calcetín blanco bajo sandalia anatómica, pantalón holgado y forro polar. La riñonera, el termo de agua y algunos otros absurdos complementos de montañismo como la mochila tampoco pueden faltar. El mapa arrugado en la mano: “Me resulta humillante salir así a la calle, pero estamos obligados por contrato”.

A las nueve se reúne con el resto de su grupo en la puerta del hotel después de desayunar un desayuno continental. “Al principio nos hacía gracia. Ahora no hay quien pruebe el pavo industrial y los suizos. Mis padres me mandan desde Bochum (ciudad alemana) müesli auténtico y pan negro”. La jornada que les espera es draconiana: pasar tres horas recorriendo Madrid en un autobús sin techo (llueve o truene) escuchando una grabación de la guía turística por los cascos, bajar en la Plaza de Toros de Ventas, hacer fotos, bajar en el Santiago Bernabeu, pagar la entrada del museo Real Madrid (20€ que tienen que pagar de su bolsillo), hacerse fotos en los vestuarios, bajar en el Prado, hacerse foto junto a la estatua de Velázquez, bajarse en Cibeles: hacerse fotos frente al Palacio de Correos. “Hay mucha competencia, todos los “guiris” queremos conservar nuestros trabajo, no tenemos otra opción que venir a España de vacaciones, aunque sea en estas condiciones, a veces amenazan a nuestras familias con saquear su chalé de Mallorca si no colaboramos. Es una violación de los Derechos Humanos”.

Lo peor viene cuando los sueltan en el barrio de Malasaña con sus bicis plegables y sus segways. “Nos obligan a bajar sonriendo por todo Fuencarral hasta la Puerta del Sol. Algunos no sabemos casi montar en bici. Sabemos que esa calle es peatonal y que nos odian. Nosotros no molamos, los skaters sí. Hay mucho clasismo. Me siento como cuando estaba en el instituto y se metían conmigo”. Dejamos a Kate bebiendo obligada su frappe del Starbucks (5€, el forfait no incluye dietas) y grabando (por enésima vez) el luminosos de Schweppes con su smartphone.