Juan Manuel Parra, médico en Madrid: "El 80% de los pacientes que vemos cada día en urgencias es por COVID-19"

Agotado, después de 24 horas de guardia en el hospital de Alcorcón (Madrid), el "urgenciólogo" Juan Manuel Parra (así le gusta denominar a los médicos de su especialidad) relata a eldiario.es una "guardia intensa", en la que han entrado unos 60 pacientes con sospecha de COVID-19. "Dijeron que este fin de semana iba a ser de lo peor, aunque a mi parecer todavía queda un tirón". Este médico, que fue conocido también por ser el primero que atendió a la enfermera contagiada de ébola en 2015 sin poder usar un traje adecuado, pide que se aseguren los medios humanos y materiales para que los hospitales de Madrid, principal foco de España, puedan mitigar la pandemia.

¿Cuál es la situación del hospital de Alcorcón, en el que trabaja? ¿Es preocupante?

Es, imagino, como la de todos los hospitales de Madrid. Hemos tenido que reajustar toda la urgencia para transformarla y diagnosticar Covid. El 80% de las personas que entran en urgencias lo hacen ahora por este motivo. De esos pacientes, más o menos el 20% acaba ingresado y el 2% en la UVI. Ahora mismo tenemos una planta entera para ingresados por COVID con opciones para ampliar más la UVI a estos casos. Hemos tenido que redistribuir circuitos: uno rápido de valoración, otro de pacientes aislados por el virus y otra zona para los más enfermos. Además, hemos destinado otra área al resto de urgencia, porque obviamente siguen viniendo casos de infarto, apendicitis o el paciente oncológico que se pone malito. Se está intentando reubicar todo: cambiar, habilitar consultas como planta... En definitiva, prepararse para un hospital de guerra, aunque las camas son limitadas.

¿Ha bajado el número de personas que van al hospital por problemas menores?

La ciudadanía tiene un nivel de responsabilidad muy alto, y ahora vienen los que de verdad tienen que venir. Afortunadamente la urgencia no se está sobrecargando con cosas que se pueden ver en primaria, esa presión ha bajado.

Hace unas semanas, los sanitarios de Madrid denunciaron que faltaba material y trajes de protección. ¿Siguen así?

El material es finito. Llegan los EPI (equipo de protección individual) con cuentagotas y son necesarios para enfermería, auxiliares, médicos, urgencias... Los trajes son batas quirúrgicas e impermeables que duran como mucho un turno. Las mascarillas se desechan y los guantes, también. Se necesita material y también más gente, también en Atención Primaria y visitas a domicilios. De hecho, hay gente de Primaria dedicada solo a COVID para que el resto pueda atender otros casos. Hay que proveer de respiradores y ya han calculado que se van a necesitar más camas UCI. Con la reducción de cirugías que se ha previsto podemos usar más recursos, aunque la capacidad es finita, pero si se puede utilizar la sanidad privada es muy buena opción, por ejemplo, para enviar ahí a pacientes de otro tipo y que en hospitales de referencia se amplíen las plantas de Covid.

¿Cuál es el estado de ánimo en urgencias? ¿Hay preocupación?

Estamos preocupados, lógicamente, ante el incremento, pero tenemos que estar calmados, y mientras que haya concienciación ciudadana y se hagan bien las cosas, lo contendremos. Este fin de semana venía un gran repunte y esta semana dicen que será más dura, pero esperamos controlarlo. Toda la ayuda que venga, de la ciudadanía y de personal y material, va a repercutir en que los tres pilares del sistema (Primaria, urgencias y 112 y hospitalización) se vea reforzado.

Han anunciado más contrataciones y que se alargan los contratos de médicos residentes...

Bienvenidas todas las manos que puedan venir. Eso sí, si a los MIR (médicos residentes) los transformamos en especialistas, habrá que hacerles ese contrato, porque ampliarles el contrato de residentes para tenerlos como médicos adjuntos no es muy bonito, ni justo. Lo ético sería reconocerles el título, decir "os necesitamos aquí al pie del cañón". Y pagarles en consonancia sería un reconocimiento.

Por su trabajo en urgencias ¿veían venir que era más grave, antes de que se tomaran medidas?

No del todo. Veíamos Wuhan y la alta contagiosidad pero como algo más o menos lejano. Es cierto que se hizo una comparativa con la gripe, y nosotros veíamos que era mucho más intenso en los procesos respiratorios. Cuando llegó a Italia, ya vimos que era probable que aquí tuviéramos un problema, porque la comunicación con Italia es mayor. Y cuando en Madrid se hizo endémico, ya vimos que nos teníamos que preparar.

Algunos médicos italianos han denunciado que tienen que elegir entre quién vive y quién muere. ¿Está pasando aquí?

No. Seguimos el protocolo normal y se trata antes al que está más grave, te dedicas más a ellos. En el caso de los moderados puedes retrasar un poco la actuación. Pero la opción de a quién intubo y a quién no, eso aquí no está pasando.

¿Tampoco se está forzando la liberación de camas para tener más capacidad?

No. Los ingresos que tenemos que hacer, los hacemos. Eso es una prioridad. Es cierto que priorizamos también la opción ambulatoria, pero también porque hay personas con Covid en el hospital y así se limita el riesgo de contagio. Si la situación de los pacientes lo permite, recomendamos un tratamiento domiciliario.

Por fin les van a hacer pruebas a sanitarios con síntomas. ¿Ha tardado demasiado?

Era una de las peticiones básicas de todos los sindicatos. Señores: o nos permiten hacer la prueba al personal o nos transformamos en vectores de contagio. Si eres positivo, hay que saberlo y tomar medidas. Hay riesgos en sobre diagnosticar pero también en infradiagnosticar, y en el caso de los sanitarios era fundamental saberlo.

¿Ha escuchado los aplausos de los ciudadanos desde los balcones?

Me lo mandaron por vídeo, porque Alcorcón está alejado. Yo el domingo estaba en el área de observación, que es de pacientes más graves, y no pude escucharlo en directo, pero es algo que agradecemos y nos emociona mucho.