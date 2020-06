El Ministerio de Sanidad registra 48 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en toda España

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos de contagios de COVID-19 en España a partir de lo aportado por las comunidades autónomas. Las últimas 24 horas han sido confirmadas 48 personas, según el informe. La comunidad con más casos es Madrid, 12; en la Comunidad Valenciana ha habido 8 y en Catalunya 7. Son menos de la mitad de las registradas ayer sábado, 130 infecciones, pero ya desde el inicio de la pandemia se advierte del 'efecto fin de semana': las cifras pueden ser más bajas en sábado, domingo y lunes por contarse con menos recursos que entre semana para el conteo.

La cifra de personas fallecidas sigue desde hace más de una semana congelada en 27.136. Sanidad recoge que han muerto 26 personas en la última semana: 6 en Madrid, 4 en Castilla y León, 3 en Euskadi, Castilla-La Mancha y Asturias, 2 en Catalunya y 1 en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Sanidad cuenta, desde el inicio de la pandemia, un total de 243.928 contagios de coronavirus en España. Son 323 más del total que sumaba ayer, aunque a las últimas 24 horas solo se asignen 48. El resto corresponden a casos diagnosticados en fechas anteriores que aún no se habían contabilizado. Esto sucede porque, aunque las comunidades den su cifra de contagios con notificación del último día, se están haciendo reajustes de los datos, incorporando constantemente infecciones asociadas a fechas pasadas que ya no salen en el saldo diario. Los 48 contagios confirmados de las últimas 24 horas implican una tendencia a la baja respecto a la semana pasada, puesto que el domingo pasado fueron 102; aunque a la suma total, el domingo pasado se añadieron menos de esos 323 de hoy, fueron 240.

Este domingo es el último de estado de alarma en España, decretado el pasado 14 de marzo para imponer el aislamiento obligatorio de la población, restringir los viajes y prevenir así el contagio de la COVID-19. Mañana, Galicia inaugurará la llamada 'nueva normalidad': su gobierno decidió dar por completada la desescalada del confinamiento tras una semana en la fase 3, y acogerse ya a las normas establecidas en el real decreto del gobierno para esa etapa, aún no aprobado por el Congreso, y a las que dicten las propias autonomías. Galicia ha reportado en su territorio 0 contagios en las últimas 24 horas.

El día 21 decaerá el estado de alarma y entrará el resto de España en la 'nueva normalidad', haya completado o no la transición, y todas las autonomías recuperarán todas sus competencias en sanidad. Más de la mitad está ya en fase 3, toda menos Madrid, Barcelona, Lleida y parte de Castilla y Léon. La 'nueva normalidad' durará hasta que el virus SARS-CoV-2 esté controlado por una vacuna o un tratamiento muy eficaz, y así lo certifiquen los organismos internacionales, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, y las comunidades autónomas. Las previsiones más optimistas calculan, al menos, un año.

El presidente Pedro Sánchez ha comparecido este domingo, como ha sido habitual cada fin de semana desde el del 14 de marzo. Sánchez ha admitido que los datos de la desescalada y de la evolución de la pandemia en España son "francamente positivos, un éxito", "mucho mejores de lo que yo inicialmente esperaba". También ha anunciado que la reapertura de fronteras para países europeos del espacio Schengen se adelanta al 21 de junio, y para terceros países que la Comisión Europea determine como "seguros" –y también para Portugal– será el 1 de julio. Ese día también terminará la cuarentena de 14 días impuesta para viajeros.

La reapertura de fronteras será un momento "crítico", ha reconocido también, porque puede suponer casos importados de coronavirus en España, a través de personas infectadas que vengan de otros países. Para prevenirlo se reforzarán los protocolos de Sanidad Exterior, ha defendido. La pandemia es este 14 de junio "15 veces más feroz que cuando decretamos el estado de alarma" el 14 de marzo, hace justo 3 meses: aquel día hubo 10.000 nuevos casos de COVID-19 y 500 muertes en todo el mundo, y ayer hubo 150.000 casos y 5.000 muertes. Lo más duro de la pandemia ya no lo atraviesa en estos momentos Europa, como entonces, sino América del Norte y América del Sur. Pero mostrando esas cifras Sánchez ha pedido "no olvidar" que "la amenaza del virus no ha desaparecido", y que el riesgo de una segunda ola existe y puede haber rebrotes en cualquier momento.

Este mismo domingo, el Ministerio de Sanidad ha hecho un nuevo balance del número de diagnósticos realizados en lo que llevamos de pandemia. También citando datos de las comunidades, aseguran que en nuestro país se han hecho 3.061.738 pruebas PCR y 1.764.778 de test rápidos; en total, desde enero, 4.826.516 pruebas diagnósticas de COVID-19.