Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

La Junta de Distrito de Fuencarral- El Pardo (PP) ha negado una autorización a la asociación de vecinos de Montecarmelo para colocar este sábado unas mesas en la vía pública para recoger alimentos. El concejal presidente, Javier Ramírez, argumenta que "no se aprecia un interés público excepcional que ampare un uso especial frente al uso común del dominio público", según la resolución emitida por la Junta de Distrito, compartida por la asociación vecinal.

Fuentes del Ayuntamiento justifican que "estas acciones se hacen y aprueban" siempre que se despliguen junto "a las cajas de los supermercados". El Consistorio defiende que "se propuso hacerlo así" y la asociación vecinal se opuso. El colectivo niega esta versión y asegura que nadie del Consistorio les hizo esa propuesta. "Es más, esa zona de acera que hemos pedido delante de los supermercados viene siendo utilizada por otras entidades, para el mismo fin, desde hace semanas", sostiene un portavoz.

No obstante, el grupo de vecinos ha terminado cancelando la recogida, según ha informado en sus redes sociales. "Como no puede ser de otra manera acatamos el decreto de denegación de la instalación para la recogida solidaria de alimentos para las familias necesitadas del distrito, a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con esta decisión", aseguran.

El concejal, Javier Ramírez, ha tenido tensiones con la red solidaria de Chamberí, el otro distrito que preside en la ciudad. La Red de Cuidados de la zona se queja de que resulta difícil la coordinación de las acciones solidarias con la ayuda institucional, según publicó Somos Chamberí.

Informa Sofía Pérez Mendoza.