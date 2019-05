Piden salvar el griego en Secundaria porque "no solo es lengua de musas"

Para salvar el Griego Clásico en Educación Secundaria, reivindicar "su papel transversal en todo lo que afecta al ser humano y desterrar la creencia de que es "sólo una lengua para musas", el colectivo "SOS Griego" se moviliza este sábado en demanda de soluciones que eviten su desaparición de las aulas.

Es uno de los objetivos del debate que celebrarán en Madrid varias asociaciones helenísticas para atajar una situación que, según denuncian, puede ser en breve irreversible, con graves consecuencias para el nivel educativo de los alumnos de enseñanza media y para la pervivencia de las Humanidades en la educación universitaria superior.

Los helenistas alertan sobre la situación "crítica" que afronta la enseñanza del griego y alertan de que se convertirá en una asignatura testimonial en breve en unos pocos centros educativos, cuando se vayan jubilando los profesores en activo que "sacaron plaza el siglo pasado", pues "son pocas las autonomías que convocan plazas".

"El griego es la llave del conocimiento del pasado", aseguran sus defensores en un comunicado, y destacan que con un volumen aproximado de unos 140 millones de palabras es un patrimonio inmaterial de la Humanidad y la llave para la entender el mundo moderno: "los griegos proporcionan siempre la clave".

Recuerdan que en Italia y Francia esta lengua clásica es una "cuestión de Estado", mientras que en España se la ha relegado a "simple curiosidad intelectual".

Representantes de la Asociación Cultural Hispano-Helénica (ACHH) y las sociedades Española de Bizantinística (SEB) e Ibérica de Filosofía Griega (SIFG) tratarán también los problemas del intrusismo en la especialidad o los pros y los contras de la unificación de las oposiciones de griego y latín, entre otros asuntos, durante su encuentro en Madrid.

Además, los alumnos del Instituto Premiá de Mar (Barcelona) han grabado un vídeo para apoyar las movilizaciones con una versión de la canción de The Queen "We want to break free", que han titulado "Queremos enseñar griego" y en la que recuerdan que Zeus sabe que "esta lengua es muy útil, es buena para nosotros y por ello tenemos que diseñar un plan para evitar que desaparezca".