Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

Hace dos semanas fue Aluche, hoy Carabanchel. Las colas del hambre siguen creciendo en Madrid. Decenas de personas han esperado durante horas, hasta siete en algunos casos, para recoger un plato de comida caliente o una bolsa con alimentos. La ayuda está organizada por varias asociaciones y ONG que trabajan en red en el distrito. Unas recogen alimentos, otras los cocinan.

"Llevo muchos años trabajando en el barrio y cada día pienso: ¿de dónde sale tantísima gente con necesidades? Estaban ahí pero no las veíamos", cuenta Soledad, miembro de la Red Solidaria de la Ciudadanía de Carabanchel, una asociación que surgió con la COVID-19 y que cuenta con 300 voluntarios. En la red recalan personas que esperan ayudas de los Servicios Sociales y algunas que no se atreven a contactar con el Ayuntamiento por miedo al no tener papeles.

Escribe Sofía Pérez Mendoza.

Leer más.