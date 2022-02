El Ajax destituye a su director deportivo, Marc Overmars, por acosar a compañeras

El hasta ahora director deportivo del club de fútbol Ajax, Marc Overmars, abandonará el equipo por enviar una "serie de mensajes inapropiados" a varias compañeras de trabajo, según ha comunicado el Ajax este domingo en un comunicado. Overmars se ha disculpado por su comportamiento y ha dicho sentirse "avergonzado".

"Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea, pero me ha quedado claro en los últimos días (...) Me disculpo. Este comportamiento es inaceptable en alguien en mi posición. Ahora lo comprendo. Pero es demasiado tarde. No veo más opciones que dejar el Ajax", ha afirmado el exfutbolista tras comunicar su decisión al consejo del equipo y a su director general, Edwin van der Sar.

Marc Overmars, que durante su etapa como futbolista jugó en el Ajax, en el Arsenal y en el FC Barcelona, se convirtió en el director deportivo del equipo neerlandés en 2012 y había renovado su contrato recientemente hasta junio de 2026.

El presidente del consejo supervisor, Leen Meijaard, ha declarado que se trata de una situación dramática para todos los que están involucrados de alguna manera y "devastador" para las mujeres que han tenido que lidiar con ese comportamiento. Además, ha afirmado que tan pronto como conocieron la noticia se reunieron para deliberar qué hacer. Meijaard ha calificado a Marx Overmars como "el mejor director deportivo que el Ajax ha tenido nunca", pero que ha cruzado una línea que hace que no pueda continuar en el cargo.

Edwin van de Sar se ha sumado a las palabras de Meijaard y ha compartido que, debido a su posición, "se siente responsable de ayudar a sus compañeros" y que "crear un clima laboral y deportivo seguro es muy importante", por lo que en el futuro próximo prestarán más atención a este tipo de comportamientos.

El CEO del equipo ha compartido carrera con Marc desde la década de los 90, tanto en el Ayax como en el equipo nacional, y han sido compañeros en la dirección del equipo durante casi diez años, lo que ha tendido un final abrupto. Van de Sar también ha lamentado que este hecho supone malas noticias para "cualquiera al que le importe el Ajax".