Dennis González, campeón de Europa de natación artística, denuncia comentarios homófobos en redes tras su actuación

El nadador español Dennis González ha denunciado comentarios homófobos en redes sociales tras compartirse el vídeo de una de las actuaciones que le ha valido el primer puesto en el Campeonato Europeo de Belgrado.

“Son comentarios que no entiendo si estamos en el siglo XXI o en el siglo X antes de Cristo. Gente que dice ”sirena“, ”trucha“, ”vaya pluma“...”, ha afirmado González en un vídeo compartido en Tiktok para hablar de la situación. El deportista ha explicado que los mensajes le dan “igual” pero podrían afectar a otras personas, sobre todo menores que den sus primeros pasos en la disciplina.

“Al final tengo que dar voz y me da mucha rabia que se digan estas cosas. Sé que a un niño que empiece a hacer natación artística recibir comentarios así le va a afectar. Y no quiero eso”, ha dicho. “Me parece absurdo y el día que repercutan en la decisión de alguien sí que me va a importar”, ha zanjado.

González es el nuevo campeón de Europa de solo técnico y, junto a Emma García, campeón de Europa de natación artística en dúo mixto.