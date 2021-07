Los estudiantes negativos en COVID abandonan el hotel de Palma

Unos 170 estudiantes de viajes de estudio que se encontraban en cuarentena en Palma por el macrobrote de COVID-19 y que han dado negativo en las pruebas han abandonado ya el hotel Bellver, donde estaban confinados desde el pasado sábado, para dirigirse al puerto y al aeropuerto de la capital balear para abandonar la isla. La operación de embarque de los jóvenes, realizado con total tranquilidad, ha comenzado a las 6.30 horas y ha concluido a las 8.45 horas.

En total, tres autobuses han partido hacia el puerto de Palma, donde esta mañana viajarán en un "barco burbuja" hasta Valencia, y un cuarto autobús, con unos pocos estudiantes, se ha dirigido al aeropuerto de San Sant Joan para volar a la península.

Una vez que lleguen a la península, a todos los estudiantes se les realizará un nuevo test antes de dirigirse hacia sus respectivas ciudades.

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma ordenó este miércoles mantener únicamente el confinamiento de los jóvenes peninsulares de viaje en Mallorca que han dado positivo en COVID-19, por lo que en el hotel quedan confinados unos 70 estudiantes. En relación al resto no se ratifica la medida al no haberse acreditado por la Administración que se traten de contactos estrechos con los jóvenes positivos, señalan fuentes del Ejecutivo balear mediante un comunicado. Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se considera por tanto proporcionada la medida adoptada por la Administración al limitar un derecho fundamental.