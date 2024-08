Europa descarta de momento el control en fronteras o la vacunación a la población general por la viruela del mono

La Unión Europea no recomienda el control en fronteras ni la vacunación a la población general por la viruela del mono. Estas son las principales decisiones adoptadas en la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, que este lunes ha abordado en una reunión técnica posibles nuevas medidas ante la emergencia de salud pública a nivel internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote mpox.

El Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, compuesto por expertos de la Comisión Europea y de los Estados miembros, convocó esta reunión la semana pasada poco después de la declaración de emergencia. Este comité coordina la respuesta rápida de la UE a las amenazas transfronterizas graves para la salud y es clave para el intercambio de información sobre las medidas específicas adoptadas por cada país. Además, junto con la Comisión Europea, define las acciones que deben emprenderse en materia de preparación, planificación, comunicación de riesgos y las respuestas.Por parte de España ha asistido al encuentro el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

La conclusión general de la reunión, según ha informado el Ministerio, es que los expertos europeos consideran que el riesgo de una extensión del mpox a la población general de la UE es actualmente bajo. Aumenta en poblaciones con contacto estrecho con casos diagnosticados y en personas especialmente vulnerables, pero la situación no es especialmente preocupante de momento en la región. Sin embargo, no se descarta la aparición de más casos importados en Europa.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ya había apuntado el viernes en una evaluación de riesgos actualizada que es “muy probable” que haya más casos importados de mpox (la enfermedad antes conocida como viruela del mono), pero descartó que pueda haber un contagio continuado si se actúa con rapidez. Por eso el ECDC pedía asegurar una vigilancia efectiva, pruebas de laboratorio, investigación epidemiológica y capacidad para rastrear contactos, iniciativas similares a las que reclama la OMS.

“En principio las medidas son las adecuadas para nuestro territorio; disponemos de un sistema de salud sólido y capacidad diagnóstica y profiláctica suficiente”, opina Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, en declaraciones al SMC. “Sí es cierto que en África no está ocurriendo lo mismo, ya que no disponen de los medios adecuados ni de suficientes vacunas. Quizás no estaría mal que UE mirara fuera de sus fronteras y diera apoyo al continente africano”, asegura el experto.

La estrategia en España

El Ministerio de Sanidad ha valorado este lunes la situación en una reunión con varios organismos asociados como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM), la División de VIH y Vacunas o el Centro Nacional de Microbiología, ha informado de que en los últimos 10 días solo se han notificado cuatro nuevos casos de mpox en el país, todos ellos de la antigua variante, por lo que tampoco adoptará medidas adicionales por el momento.

El departamento que dirige Mónica García sí ha comunicado que mejorará la información disponible para viajeros a países afectados, y recomienda a quienes vayan a viajar a uno de ellos que acudan a un Centro de Vacunación Internacional “para valorar” si deben ponerse la vacuna o no, en función de sus características clínicas individuales y el tipo de viaje que vayan a realizar.

Además, Sanidad va a “explorar” la posibilidad de realizar controles en aguas residuales “para monitorizar la evolución del virus”.

Aunque el ECDC ve “muy probable” que haya más casos importados de mpox como el que ha notificado Suecia, resalta que los datos preliminares que llegan de África “no muestran una mayor gravedad clínica en los casos confirmados”. En España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante, y aunque el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en nuestro país, ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril de 2022, cuando estalló el brote con otra variante, el clado II, que es la que ha estado circulando en Europa.

La ministra de Sanidad deslizó este sábado en su cuenta de X que su departamento estudia modificar la estrategia de vacunación e implementar medidas para las personas que viajen a los países de riesgo.

De hecho, García recordó que España ha pasado de 7.500 a 264 casos anuales “gracias a la vigilancia y la vacunación”. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha explicado que los esfuerzos del Ministerio están centrados ahora en detectar si el virus empieza a comportarse de una manera diferente, cosa que por ahora no ha ocurrido. Además, Gullón ha hecho un llamamiento a la calma: “No estamos ante nada tremendamente nuevo, esto es un mpox que lleva circulando en España desde el año 2022” y ha destacado que nuestro país dispone de los medios para vigilarlo y controlarlo.

El Ministerio ha convocado para el martes los equipos de las comunidades para debatir en la ponencia de alertas la actualización o puesta en marcha, en su caso, de nuevas medidas. Desde Sanidad insisten en la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen y que aquellos que solo se han puesto una dosis –la mitad de los más de 40.000 que lo han hecho– completen la pauta, para lo que, garantizó Gullón, España dispone de una reserva suficiente que, de ser necesario, podría incluso aumentarse.

En relación a las dosis, Sanidad destaca que hay un stock de vacunas que alcanza las 500.000 dosis (que pueden usarse a 1/5 de dosis por vía intraepidérmica y ser alrededor de 2 millones de dosis), y que también existe capacidad para adquirir nuevas vacunas a través de la compra conjunta de la UE.