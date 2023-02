HazteOir envía fetos de plástico a los diputados del Congreso contra la reforma de la ley del aborto

Este lunes todos los diputados y diputadas del Congreso han recibido una carta firmada por Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir y la plataforma Derecho a Vivir, para cargar contra la reforma del aborto recién aprobada a la que acompañan de un feto de juguete dentro de una bolsa con líquido rojo intentando emular sangre. “Es un muñeco, cierto, pero no deja de mostrar cómo son los 90.000 españoles a los que se impide seguir viviendo cada año en nuestro país”, reza la misiva, que forma parte de la estrategia de presión orquestada por el lobby en permanente pelea para tumbar el aborto en España.

El 'latido fetal' no es una ocurrencia de Vox: así es la estrategia internacional para recortar el derecho al aborto

Más

La carta ha sido enviada a todos los miembros del Congreso, según han confirmado varios grupos parlamentarios consultados. Sin embargo, no todos lo han visto aún debido a que esta semana no hay pleno y muchos no han acudido.

El texto está dirigido a cada uno de los parlamentarios a los que el grupo ultracatólico, uno de los actores antiabortistas más activos tanto a nivel nacional como internacional, acusa de haber aprobado una ley “con la que el descuartizamiento y el succionamiento de bebés en el vientre materno se multiplicará para beneficio de los centros abortistas, que se lucran con el dolor de miles de mujeres y con el derramamiento de sangre humana”.

“Quizás viendo esta réplica de ser humano a escala real pueda comprender cómo es la criatura que usted, con su voto de diputado, permite eliminar en un procedimiento quirúrgico de extrema violencia y crueldad. Quizá así entienda por qué la gran mayoría de médicos se niega a practicar abortos”, añade el texto de la carta.

El Congreso respaldó definitivamente la reforma de la ley del aborto el pasado 16 de febrero con 185 votos a favor, 154 en contra y ninguna abstención y su objetivo es corregir las trabas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo identificadas desde que en 2010 se aprobara la norma que permite el aborto libre hasta la semana 14. Entre otras medidas, elimina la obligación de que las jóvenes de 16 y 17 años aborten con permiso paterno y los tres días de reflexión y prevé que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente por centros de la sanidad pública.

La carta asegura que la nueva ley “fomenta la violencia prenatal y el abuso a la integridad física y psicológica de millones de mujeres embarazadas” además de “propiciar el señalamiento” de los médicos objetores de conciencia “mediante la creación de listas negras”, apunta la organización en referencia a los registros de objetores de conciencia que insta a crear la ley para garantizar que siempre hay profesionales disponibles en los centros sanitarios.

Al final de la misiva, la organización añade un párrafo dirigido a los diputados que no votaron a favor de la reforma, que fueron los del Partido Popular y Vox, a los que les da las gracias “por defender la vida y la dignidad humana” y les “anima a seguir luchando en esta dura batalla”. “Confío en que algún día, quizá dentro de 10 o 20 (o 50 años como en Estados Unidos) podamos revertir esta ley”, cierra el texto Arsuaga, uno de los líderes de la cruzada contra el aborto más destacados.

La carta está encabezada por el logo de Derecho a Vivir, una plataforma antiaborto fundada por HazteOir en 2008 para intentar tumbar la ley que ya tramitaba entonces el Gobierno del PSOE. Años más tarde puso en marcha la ambulancia que recorre clínicas de aborto para ofrecer ecografías a las mujeres con el objetivo de que escuchen el “latido fetal” y cambien de decisión en una estrategia utilizada internacionalmente contra el aborto y que ya acaba de intentar implantar Vox en Castilla y León. Enseñar fetos de juguete como el que han recibido los diputados este lunes es también uno de los modus operandi habituales que siguen los grupos que se sitúan a las puertas de las clínicas para intentar convencer a las mujeres de que no aborten.