Hildegart, la 'mujer del futuro' que su madre moldeó y asesinó después: “Yo, que la creé, sabía dónde debía llegar”

Escrito de la Dirección General de Prisiones confirmando el traslado de Aurora a Ciempozuelos.

AGA. 41-15535-00001-001-097. Ministerio de Cultura

El milagro

Allí vivió el resto de su vida y allí también experimentó una evolución fácilmente rastreable en su historia clínica. Las primeras entrevistas con los psiquiatras muestran a la Aurora altiva, pedante y déspota que fue siempre. En octubre del 36 llega a decirles: “Siempre he dormido bien, ya lo sabe usted, después de lo que pasó. A mí me parece tan lógico, tan preciso, que no sé. Soy un poco más celeste que lo corriente. Créanme, los psiquiatras normales no pueden analizar el caso de la madre de la estatua humana”. Pero a medida que pasaba el tiempo, la mujer se fue sumiendo en un estado profundo de depresión y soledad.

A partir de mediados de los 40 Aurora apenas ya podía leer y se negaba a visitar a los médicos. Como si de un nuevo intento de obra perfecta se tratara, por entonces comenzó a pedir hilos y trapos al personal del psiquiátrico y fue descubierta construyendo un muñeco de trapo de gran tamaño al que cuidaba, acostaba con ella y hacía escuchar música. Dos años estuvo perfeccionándolo hasta que un día apareció completamente destrozado. “Esto es algo de nuevo dirigido contra mí”, comentó llorando.

Aurora falleció sola el día de los Santos Inocentes de 1956, pero mucho de lo que ella era ya había muerto antes. Quién sabe si al matar a Hildegart mató también parte de lo que fue. La joven que durante su corta vida proclamó la importancia de la libertad al final murió por ejercer la suya propia. Y así, a pesar de todo, escribe Rendueles, cuando Hildegart reclamó su autonomía “un sujeto nacía contradiciendo el deseo de su madre, poniendo límites a la continua invasión a la que estaba sometida. Esto es quizá lo más hermoso de esa sórdida relación. Ni siquiera una madre como Aurora es capaz de convertir a un ser humano en un desierto de deseo y el milagro de la individuación se produce”.