Igualdad llevará a la Fiscalía las palabras del 'tiktoker' que ha reconocido engañar a chicas para no usar condón

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado a las declaraciones de Naim Darrechi, el 'tiktoker' que se ha jactado de engañar a chicas con las que mantiene relaciones sexuales para no utilizar preservativo y eyacular en su interior. Montero ha anunciado que llevará sus palabras a la Fiscalía y ha asegurado que “quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual”, pero que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como 'ley del solo sí es sí' “lo reconocerá como agresión”.

Las declaraciones de Darrechi, de 19 años, han tenido lugar en una entrevista con el 'youtuber' Mostopapi y han desatado una oleada de críticas en redes sociales. El 'tiktoker', que cuenta con más de 26 millones de seguidores en la plataforma de vídeos y 7 millones en Instagram, señala que no utiliza preservativo porque le "cuesta mucho". "Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’. Sin ningún tipo de problema", asegura.

Ante los comentarios, el entrevistador se aguanta la risa y pregunta si sus parejas sexuales no le han dicho nada, a lo que el Darrechi responde: "Sí, pero yo les digo que tranquilas, que soy estéril, que me he operado para no tener hijos".

La norma a la que hace referencia Irene Montero, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, acaba con la distinción que establece el actual Código Penal entre agresión y abuso sexual, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión. “Presumir ante 26 mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro”, ha dicho la ministra.

"A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo"

Tras hacerse viral la entrevista y las múltiples críticas recibidas, Naim Darrechi se ha disculpado públicamente a través de sus stories de Instagram, en las que ha asegurado que lo que ha dicho no es cierto y que no se da "cuenta" de la "responsabilidad" que tiene. Asimismo, ha calificado sus propias palabras de "estupidez": "Hice un comentario que estaba fuera de lugar".

No es la primera vez que el 'tiktoker' recibe críticas por sus comentarios, también con sus vídeos de Tik Tok sobre el aborto despertó revuelo en redes sociales por calificar el aborto de asesinato: "Si te quedas embarazada, te jodes, pero no te cargues al bebé", dijo.