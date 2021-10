La incidencia vuelve a descender tras dos subidas consecutivas y se queda en 41,9 casos

La incidencia vuelve a presentar un ligero descenso y este martes España notifica 41,9 casos por cada 100.000 habitantes, un descenso respecto a este lunes, cuando presentó una tasa de 42,51 casos. Se trata de ligeras variaciones notificadas en los últimos días desde que el viernes pasado, tras tres meses de bajada, la curva de incidencia volvió a subir levemente.

Por grupos de edad, la incidencia ha presentado tasas más bajas que en la jornada anterior del lunes. Esto se puede observar en las personas de 12 a 19 años, que notifican una incidencia de 27,31, un punto por debajo que la del lunes, así como en los jóvenes de 20 a 29 años, con 39,46 por cada 100.000 habitantes.

El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.889 nuevos contagios, mientras este lunes se presentaban 4.492 nuevos positivos en coronavirus registrados desde el viernes pasado. En total, desde que comenzó la pandemia los contagios ascienden a 4.990.767.

También se han comunicado 21 fallecimientos este martes, un descenso con respecto a este lunes, cuando se registraron 56 decesos, aunque esos datos corresponden a los registrados desde el viernes. En total, 87.051 personas han fallecido desde que comenzó la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Euskadi alerta de una subida de la incidencia de la COVID-19 y seguirá sin permitir comer en el fútbol o en el cine

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha avisado este martes a preguntas de los medios de comunicación de que desde hace una semana "está aumentando el número de contagios y la incidencia acumulada" de la COVID-19 en Euskadi. Es algo que ya se apreciaba en el informe epidemiológico semanal hecho público este lunes, aunque ha matizado que aún no se ha reflejado en mayor número de ingresos en planta o en UCI. Al mismo tiempo, Zupiria ha lamentado que en un contexto en el que se puede "hacer una vida casi normal" hay medidas "básicas" que se están incumpliendo de manera flagrante, particularmente el uso continuado de mascarillas en espacios abiertos cuando no hay distancias.

"Las normas básicas sanitarias que son necesarias para seguir con seguridad no se están cumpliendo. Se producen aglomeraciones en las que se prescinde del uso de la mascarilla", ha enfatizado Zupiria. Y ha puesto como ejemplo lo que ocurre en recintos deportivos. No está permitido el consumo de alimentos y es común que haya decenas de personas comiendo bocadillos en las gradas. No ha aclarado, eso sí, qué están haciendo las autoridades para cumplir sus propias normas y ha dicho que es una responsabilidad compartida con los organizadores de los eventos y con los propios espectadores.